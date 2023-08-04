Формировальные операции: Свитан рассказал, что ждать после большого количества "хлопка" в Крыму

В течение двух последних недель на временно оккупированном полуострове Крым состоялось более 60 "хлопков". Таким образом, украинские бойцы готовят плацдарм для будущего наступления и деоккупации Крыма.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что общее время, когда идут формировальные операции, около 1,5 – 2 месяцев. Ведь за это время россияне начнут восстанавливать то, что мы разрушили.

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"Заход в Крым должен проходить как раз в это время. Сентябрь это тот месяц, когда уже реально планируется вход в Крым", – сказал Свитан.

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Единственный путь побега

Российские захватчики ограничили посещение Арабатской Стрелки, расположенной на левом оккупированном берегу Херсонщины, и увеличивают там свое присутствие.

Через Арабатскую Стрелку враг может перевозить военные грузы. Там можно разместить все военные объекты, к тому же без глаз разведки. Оккупанты понимают, что в Крыму находится достаточное количество наших разведчиков и партизан. Таким образом, оккупанты пытаются обезопасить целые участки от наших глаз.

С военной точки зрения это правильное действие. Там с одной и другой стороны легко перекрыть входы или вообще не запускать никого и разместить на Арабатской Стрелке большое количество военных объектов,

– подчеркнул военный эксперт.

Россияне прекрасно понимают, что мы можем полностью выключить и взять под контроль Чонгарские мосты. Если перетащить на левый берег HIMARS, то мы можем полностью забрасывать Армянск. Тогда у них останется один единственный путь бегства – Арабатская Стрелка. Скорее всего, именно для этого она полностью отключена от движения гражданских лиц.

Паромная переправа

Раньше, когда не было Крымского моста, оккупанты практически все перевозили паромом. Это серьезный трафик, по которому вообще можно все перевозить. Поэтому нужно наносить удары по причалам переправ в Крыму. Ведь если уничтожив мост покинуть паромную переправу, то она на 70% будет выполнять задачи моста. Паромы можно уничтожать беспилотниками, в частности дроном украинского производства "Бобер".

"А паромов не много. Их россиянам больше никто не продает. Если полностью разрушить паромы, которые сейчас между Крымом и Таманью двигаются, то они еще с Балтики перебросят и все, у них больше не останется паромов", – отметил Свитан.

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