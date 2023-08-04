Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що загальний час, коли ідуть формувальні операції, близько 1,5 – 2 місяців. Адже за цей час росіяни почнуть відновлювати те, що ми вже зруйнували.

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"Захід у Крим має відбуватися якраз у цей час. Вересень це той місяць, коли вже реально планується вхід у Крим", – мовив Світан.

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Єдиний шлях втечі

Російські загарбники обмежили відвідування Арабатської Стрілки, що розташована на лівому окупованому березі Херсонщини, й збільшують там свою присутність.

Через Арабатську стрілку ворог може перевозити воєнні вантажі. Там можна розмістити всі військові об'єкти, до того ж без очей розвідки. Окупанти розуміють, що у Криму перебуває достатня кількість наших розвідників й партизанів. Так, окупанти намагаються убезпечити цілі ділянки від наших очей.

З воєнного погляду це правильна дія. Там з одного й іншого боку легко перекрити входи, чи взагалі не запускати нікого, й розмістити на Арабатській Стрілці велику кількість воєнних об'єктів,

– наголосив військовий експерт.

Росіяни чудово розуміють, що ми можемо повністю "вимкнути" й взяти під контроль Чонгарські мости. Якщо перетягнути на лівий берег HIMARS, то ми можемо повністю закидати Армянськ. Тоді у них залишиться один єдиний шлях втечі – Арабатська Стрілка. Швидше за все, саме для цього вона повністю вимкнена з руху цивільних осіб.

Поромна переправа

Раніше, коли не було Кримського мосту, окупанти практично все перевозили поромом. Це серйозний трафік, через який взагалі можна все перевозити. Тому треба завдавати удари по причалах переправ у Криму. Адже, якщо знищивши міст залишити поромну переправу, то вона на 70% виконуватиме завдання мосту. Пороми можна знищувати безпілотниками, зокрема дроном українського виробництва "Бобер".

"А поромів не багато. Їх росіянам більше ніхто не продає. Якщо повністю зруйнувати пороми, які зараз між Кримом і Таманню рухаються, то вони ще з Балтики перекинуть і все, у них більше не залишиться поромів", – зазначив Світан.

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