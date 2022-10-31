Когда ВСУ могут освободить Херсонщину: обозреватель назвал вероятные сценарии
Украинские военные продолжают освобождать оккупированные территории. Дальнейшее контрнаступление ВСУ на Юге Украины будет происходить постепенно.
Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, оккупанты оказались в сложной ситуации на правобережье Херсонщины .
Читайте также Будут ли уличные бои в Херсоне: предположение военного эксперта согласно новой информации
При всей подготовке россиян к обороне они не смогут долго удерживать свои позиции.
В лучшем случае оккупанты смогут удерживать Херсонский плацдарм максимум до конца 2022 года,
– подчеркнул Коваленко.
"Есть несколько локаций, которые нужно освобождать постепенно"
Как отметил военный обозреватель, освобождение правобережной части Херсонщины будет происходить в несколько этапов.
"Есть несколько локаций, которые нужно освобождать постепенно. Не сразу весь правый берег Днепра, а постепенно одну локацию за другой. Например, Берислав и Казацкое ", – сказал Коваленко.
Не только политическая цель: Мусиенко объяснил, зачем россиянам Херсон
Он добавил, что нужно тщательно подготовиться к наступлению в районе этих населенных пунктов, ведь россияне формируют достаточно мощную линию обороны от Берислава до Высокого.
Однако мы знаем, чего стоят линии обороны россиян, если идет серьезное влияние артиллерии. А у нас есть высокоточная и дальнобойная артиллерия. Фактически требуется 1 – 2 недели активных боевых действий для освобождения этой локации,
– отметил военный обозреватель.
Сколько времени нужно для освобождения Снегиревки в Николаевской области
Еще один важный населенный пункт, который должны уволить ВСУ, – Снигиревка Николаевской области.
Освобождение города также имеет очень важное тактическое и стратегическое значение в контрнаступлении на Херсон. Это также вопрос 1-2 недель, если начнутся активные боевые действия именно в этой локации,
– подчеркнул Коваленко.
Вероятные сценарии контрнаступления в Херсонской области
По его словам, контрнаступление ВСУ на Юге Украины условно можно будет разделить на несколько этапов.
- Каждый этап контрнаступления ВСУ на правобережье Херсонщины будет длиться 1-2 недели.
- После этого последует пауза, во время которой украинские военные будут готовиться к новой фазе наступления.
- После завершения подготовки ВСУ снова будут переходить к активным наступательным действиям.
Именно от интенсивности контрнаступления зависят сроки деоккупации региона.
Если контрнаступление будет происходить именно поэтапно, то к концу 2022 или в начале 2023 мы освободим Херсонщину и непосредственно Херсон,
– сказал военный обозреватель.
Коваленко добавил, что если события будут происходить комбинированно и одновременно по нескольким направлениям, то освобождения Херсонской области можно ожидать гораздо быстрее.
Александр Коваленко рассказал о ситуации в Херсонской области: смотрите видео
Что происходит на Херсонщине: последние новости
- По данным Генштаба ВСУ, в Херсонской области россияне демонтируют и вывозят оборудование с башен сотовой связи на временно оккупированную Донбасс. Они пробуют сделать и расширить покрытие собственных операторов связи.
- Также враг готовит эвакуацию некоторых своих подразделений и военной техники из правобережной Херсонской области.
- Жители Херсонщины продолжают показывать всему миру, что они – несокрушимы. В поселке под Херсоном активисты подняли флаг Украины .