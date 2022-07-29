Мы еще будем их топить, – Кривонос объяснил, от чего зависит удар по флоту россии
Генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос ответил на вопрос, можем ли мы ударить по черноморскому флоту россии, который дислоцируется в районе временно оккупированного украинского Крыма.
Запустить ракеты – не проблема
По его словам, мы можем уничтожить вражеский флот, однако сейчас на это влияют несколько факторов. О них Кривонос эксклюзивно рассказал 24 каналу.
Мы заставили их изменить тактику, – генерал Кривонос назвал требования для успешного контрнаступления.
Как объяснил генерал, у врага еще есть мощная система противовоздушной обороны. Запустить ракеты – это не проблема.
Главная задача состоит в том, что они прежде всего должны долететь. Для того чтобы уверенно поражать корабли врага, мы должны надежно "подавить" их систему ПВО.
"Накормят крабов": Кривонос пригрозил оккупантам
Он напомнил, что именно так и было с крейсером "Москва", когда благодаря правильному использованию "Байракторов" мы уничтожили радиолокационные системы обнаружения ракет. После этого наш "Нептун" спокойно попал в борт корабля и тот быстро затонул.
"Это не просто запустить ракету. Нужно осуществить целый комплекс мер. Это все будет. Мы обязательно еще будем топить их. Они будут еще кормить своими офицерами и матросами черноморских крабов" , - подчеркнул Кривонос.Внимание! В украинской разведке подтвердили, что Украина может использовать HIMARS по территории Крыма. И даже назвали главные цели – военные базы и корабли черноморского флота. Именно оттуда производятся ракетные обстрелы всей территории Украины.
Полностью интервью с Кривоносом: смотрите видео
Сколько вражеских кораблей сейчас в морях Украины
- россия атакует мирные города Украины из акватории Черного моря. Там она держит несколько кораблей, оснащенных "Калибрами". Также оккупанты держат корабельную группировку в Азовском море.
- В ВМС ВС Украины рассказали, что по состоянию на 26 июля в Черном море в готовности к применению оружия по гражданской инфраструктуре привлечены 2 вражеских носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".
- Кроме того, до 7 вражеских кораблей и катеров находятся в Азовском море для контроля морских коммуникаций.