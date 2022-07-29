Мы еще будем их топить, – Кривонос объяснил, от чего зависит удар по флоту россии

Генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос ответил на вопрос, можем ли мы ударить по черноморскому флоту россии, который дислоцируется в районе временно оккупированного украинского Крыма.

Запустить ракеты – не проблема

По его словам, мы можем уничтожить вражеский флот, однако сейчас на это влияют несколько факторов. О них Кривонос эксклюзивно рассказал 24 каналу.

Мы заставили их изменить тактику, – генерал Кривонос назвал требования для успешного контрнаступления.

Как объяснил генерал, у врага еще есть мощная система противовоздушной обороны. Запустить ракеты – это не проблема.

Сергей Кривонос Генерал Вооруженных Сил Украины Главная задача состоит в том, что они прежде всего должны долететь. Для того чтобы уверенно поражать корабли врага, мы должны надежно "подавить" их систему ПВО.

"Накормят крабов": Кривонос пригрозил оккупантам

Он напомнил, что именно так и было с крейсером "Москва", когда благодаря правильному использованию "Байракторов" мы уничтожили радиолокационные системы обнаружения ракет. После этого наш "Нептун" спокойно попал в борт корабля и тот быстро затонул.

"Это не просто запустить ракету. Нужно осуществить целый комплекс мер. Это все будет. Мы обязательно еще будем топить их. Они будут еще кормить своими офицерами и матросами черноморских крабов" , - подчеркнул Кривонос.

Полностью интервью с Кривоносом: смотрите видео

Сколько вражеских кораблей сейчас в морях Украины

россия атакует мирные города Украины из акватории Черного моря. Там она держит несколько кораблей, оснащенных "Калибрами". Также оккупанты держат корабельную группировку в Азовском море.

В ВМС ВС Украины рассказали, что по состоянию на 26 июля в Черном море в готовности к применению оружия по гражданской инфраструктуре привлечены 2 вражеских носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Кроме того, до 7 вражеских кораблей и катеров находятся в Азовском море для контроля морских коммуникаций.