Когда ВСУ выйдут на линию разграничения 2014 года: Гайдай озвучил свой прогноз

Наши военные мужественно защищают нас и наши земли от русских захватчиков. Каждый день ВСУ приближают победу Украины.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай предположил, когда ВСУ смогут освободить наши территории от российских захватчиков.

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Когда ВСУ могут уволить Луганскую область

Гайдай подчеркнул, что российские оккупанты стянули на Луганскую область достаточно большое количество сил и других средств, поэтому нашим военным будет крайне непросто на этом направлении.

Однако он уверен, что Украина делает все для победы.

Я бы очень хотел, чтобы мы на Новый год все же зашли на Кременную, до конца зимы можем выйти на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году.

– освободить всю Луганскую область.

По словам главы областной военной администрации, наши военные руководители гораздо умнее, чем их оппоненты из России. Он обосновал это тем, что российские командиры вообще не думают о своих солдатах.

Он подчеркнул, что российские военные "пачками бросают на фронт". Также добавил, что на направлении Кременного тела захватчиков иногда вообще не забирают.

Оккупанты активизировались в Луганской области