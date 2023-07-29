Когда ВСУ зайдут в Крым: Буданов сделал оптимистическое заявление

В ближайшее время Вооруженные Силы Украины могут войти в Крым. По крайней мере обнадеживающие слова о том, что это будет скоро, озвучил глава ГУР Кирилл Буданов.

Так, руководитель Главного управления разведки Минобороны очень лаконично ответил на вопросы журналистов по поводу судьбы украинского полуострова, который с 2014 года находится в российской оккупации.

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Отвечая на вопрос, когда украинские войска войдут в Крым, Кирилл Буданов кратко ответил:

Скоро.

Точную дату деоккупации полуострова он называть не стал, однако еще раз заверил, что произойдет это вскоре.

Есть ли угроза от вагнеровцев в Беларуси

Отдельно Буданова спросили о ситуации с вагнеровцами, которые новыми колоннами все прибывают и прибывают в Беларусь после неудачного мятежа их вожака в России.

Угрозу из Беларуси он назвал нереальной и заверил, что расположение вагнеровцев там совсем не пугает Силу обороны Украины.

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Что касается усиления резервов оккупационных войск, то, по словам главы ГУР, количественного увеличения вражеских сил не наблюдается.

"Их сколько было, столько и есть. Но постоянная мобилизация позволяет постоянно восполнять их потери", – добавил он.

В ГУР напомнили, что Крымский мост – лишний

После оккупации украинского полуострова Крым в 2014 году Россия незаконно построила мост через Керченский пролив. Во время войны эта переправа играет важное логистическое значение для захватчиков.

Ранее президент Зеленский исчерпывающе объяснил, почему незаконно построенный мост в Крыму нужно нейтрализовать. Слова главы государства полностью поддерживает глава разведки Буданов.

Представитель ГУР Андрей Юсов добавил, что Крымский мост лишний, поскольку россияне используют его для продолжения убийства украинских мирных жителей, разрушения украинской инфраструктуры и убийства украинских защитников.

Что известно о "хлопке" на Крымском мосту

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло "чрезвычайное событие". Местные жители услышали взрывы. Впоследствии оккупационные власти сообщили о повреждении в районе 145 опоры незаконно построенного Крымского моста.

В результате взрывов на переправе рухнул пролет, плита съехала вниз, был вывернут отбойник. Однако, несмотря на сообщения очевидцев, оккупанты убеждают, что обрушения опоры якобы нет.

До этого Крымский мост уже взрывался – 8 октября 2022 года, а именно – на второй день после дня рождения преступника и по совместительству президента России Владимира Путина.