В Украине продолжается адаптивный карантин. Хоть всех интересует, когда наконец снимут все ограничения, однако пока, вероятно, их будут только усиливать.

Сейчас карантин отменять не планируют, разве будут продолжать и видоизменять. Кроме того, речь зашла и о введении нового локдауна.

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Общенациональный карантин Кабинет Министров Украины повторно установил с 17 февраля. В то же время с 24 февраля Украина вернулась к разделению на 4 карантинные зоны.

Сейчас в красной зоне находятся:

Киев,

Житомирская область,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Сумская,

Черновицкая,

Черниговская.



Адаптивный карантин / Источник​: Минздрав / Инфографика 24 канала

Локдаун во Львове

Из-за сложной ситуации с коронавирусом во Львове с 19 марта ввели локдаун. В городе закрыли торговые центры, кафе, рестораны, непродовольственные магазины.

Сначала локдаун должен был продлиться 10 дней, но поскольку ситуация не улучшилась, его продлили до 12 апреля.

Кроме того, ограничения ужесточили: общественный транспорт перевели в режим спецперевозок, то есть им смогут пользоваться врачи, работники социальных служб, банков, продуктовых магазинов и тому подобное.

Детские сады будут работать в режиме дежурных групп для детей, родители которых работают.

Когда во Львове ослабят ограничения

Локдаун продлится минимум до 12 апреля. Однако мэр Львова Андрей Садовый предположил, что к Пасхе ограничения можно будет ослабить.

Уже перед Пасхой мы позволим большую активность, потому что сейчас и так достаточно спокойный сезон,

– сказал Садовый.

Локдаун в Киеве

В Киеве объявили о локдауне еще 18 марта. С 20 марта его ввели. С 23 марта столица попала в красную зону, поэтому там действуют все ее ограничения.

Однако с 5 апреля карантин в Киеве значительно усилят:

Все школы и детские сады закроют;

Весь общественный транспорт: наземный, метро будет работать по специальным пропускам пассажиров.

Руководители же учреждений, предприятий, заведений должны отправить сотрудников на дистанционную работу.

Продуктовые ярмарки не будут работать с 1 апреля.

Такие ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.

Как идет вакцинация в Украине

В Украине началась 3 волна COVID-19

В марте в Украине существенно возросла смертность от коронавируса. Так, за сутки 30 марта зафиксировали аж 407 летальных исходов.

Количество госпитализированных также начало расти. Первой к критической отметке приблизилась Ивано-Франковщина. В "коронавирусных" больницах области зафиксировали 100% заполненность коек. Чтобы спасать инфицированных в регионе впервые за историю пандемии развернули мобильный госпиталь.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко 4 марта подтвердил, что в Украине зафиксировали первых зараженных британским штаммом коронавируса. Об этом уже предупредили ВОЗ. Премьер-министр Денис Шмигаль тоже 4 марта заявил: в стране началась третья волна коронавируса.

Возможно ли повторное введение локдауна

Уже 4 марта Шмыгаль предположил, что вскоре украинцам придется вернуться к жизни в режиме локдауна.

На подходе может быть жесткий локдаун. Когда большинство областей будет в красной зоне, скорее всего, придется возвращаться к той модели локдауна, которую Украина уже проходила,

– отметил Шмыгаль.

Политик отметил, что обычно властям не хочется принимать такое решение. Однако украинцы должны быть сознательными и должны понимать, что опасность никуда не исчезла.

Впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что локдаун могут ввести, если более 50% областей станут "красными". Кстати, недавно Минздрав дважды за день обновлял карантинные зоны. Сначала их было 13, однако потом резко стало 10.

Что говорят врачи

Доктор медицинских наук и врач-иммунолог Андрей Волянский отметил, что Украина прошла только половину пути для снижения заболеваемости. Несмотря на положительный результат, ситуация может ухудшаться. Волянский добавил, что локдаун – это мощный инструмент, но воспользоваться им снова в ближайшее время нельзя.

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Было ли оправданным введение зимнего локдауна в Украине?

Специалисты прогнозировали увеличение количества случаев COVID-19 после рождественских праздников. Поэтому решение правительства было в определенной степени логичным.

В любом случае, если люди соберутся вместе уже после локдауна, все равно может быть определенный рост заболеваемости. Потому что возвращение общения и контактов между людьми всегда приводит к этому,

– объяснила нам эпидемиолог Людмила Мухарская.

Президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения и практикующий врач Иван Сорока тоже считал, что стопроцентных признаков для введения жесткого локдауна, кроме политических, не было.

Каковы результаты локдауна

Количество новых больных коронавирусом во время локдауна действительно постепенно уменьшалось. Степанов подчеркнул, что усиленный карантин помог стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Украине и поблагодарил за его соблюдение.

В начале декабря количество пациентов в больницах с COVID-19 составляло на 10 тысяч больше больных, чем сейчас. Кроме этого, 30 612 случаев заболевания за неделю – это почти на 14 тысяч меньше, чем в прошлом.

Когда же можно будет забыть о дистанции и масках?

С началом вакцинации против COVID-19, мир все больше обретает уверенность в том, что завершение пандемии и отмена карантина в частности – не за горами.

В Украине же, как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, карантин точно продлится до конца февраля 2021 года. Однако, по его словам, пока ни одна страна не способна спрогнозировать, когда это все окончательно закончится – "похоже, это случится не в 2021 году":

Чтобы сказать, что летом все закончится? Я уверен, что не закончится. С коронавирусом мы проживем, по прогнозам, следующие два года. Вопрос: какой формат нашего сосуществования будет, но он пока остается секретом.

Людмила Мухарская в свою очередь напоминает, что Украина – это только часть мира, в котором существует пандемия. Поэтому, если ситуация улучшится везде, тогда уже можно будет говорить о том, что и у нас смягчат рекомендации относительно дистанции и масок.

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Конечно, вакцина должна улучшить ситуацию. Но, по словам эксперта, это не будет очень быстро. Ведь сам процесс вакцинации такого большого количества людей, чтобы возник определенный коллективный иммунитет – продолжительный.

Говорят о двух годах, но мы пока не знаем, сколько этой вакцины будет. То есть, возможно, через год ситуация как-то прояснится – если будут у нас делать прививки. Сейчас же говорить о сроках, когда снимут масочный режим, дистанцию ​​и т.д. – рано,

– заключает эпидемиолог.

Президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока убежден: мы никогда уже не вернемся к таким спокойным временам, которые были до 2020 года, и определенные карантинные ограничения все равно будут оставаться с нами. Кроме того, появились новые штаммы вируса и нам следует следить, будут ли вакцины, которые сейчас предлагаются на рынке, эффективными и против них, будут ли они давать стопроцентный иммунитет и или требовать обновления прививочных штаммов ежегодно, как мы это делаем с вирусами гриппа.

Чем быстрее мы начнем вакцинировать население, тем быстрее сможем говорить о реальной стабилизации ситуации,

– пояснил специалист.



Сроки зависят от эффективности и темпов распространения вакцины / Фото Getty Images

Наиболее вероятный сценарий завершения пандемии, основанный на интервью POLITICO с ведущими вирусологами, выглядит так:

постоянное снижение количества случаев COVID-19 – до осени 2021 года ;

; нормализация повседневной жизни – в течение двух лет.

Точное время зависит от ряда факторов, таких как доступность быстрых тестов на COVID-19, эффективность вакцины и соблюдение людьми требований относительно ношения масок и сохранения дистанции.

Вакцина должна быть достаточно эффективной и широко распространенной, чтобы достичь коллективного иммунитета – когда люди, теоретически, смогут безопасно снимать маски и посещать массовые мероприятия. Это произойдет, когда около 60-70% населения будет иметь иммунитет к болезни – вирус тогда просто не сможет размножаться.

Тем не менее, вероятно, мир будет жить с COVID-19 всегда, даже после массовой вакцинации. Однако, если ее уровень будет достаточно высоким, ковид станет просто очередной болезнью, к которой большинство населения имеет определенный уровень иммунитета.

Хронология карантина в Украине