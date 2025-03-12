Зеленский ответил, готов ли он отменить военное положение и провести выборы во время перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 марта, заявил, что сейчас необходимо сосредоточиться на первых шагах по перемирию и наработке плана завершения войны.

Об этом он заявил во время брифинга по итогам переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

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Какой сейчас приоритет

У Владимира Зеленского спросили, готов ли он отменить военное положение во время перемирия и провести выборы. В ответ украинский президент ответил, что сегодня всем надо сосредоточиться на первых шагах, чтобы был введен режим тишины.

Готовы ли мы к прекращению огня, или к тишине? Мы конкретно это сделали, и сказали "да". А вопрос: будет ли готова на это российская сторона? Второе: готовы ли наши партнеры к мониторингу технического,

– объяснил глава государства.

По его словам, это очень важный аспект. Также президент Украины напомнил о негативном опыте предыдущих договоренностей с Россией. Кроме вышеупомянутого, по мнению Владимира Зеленского, нам нужна техническая помощь, чтобы отслеживать ситуацию.

"Я считаю – тишину в небе и на море понятно, как мониторить для нас. Но, если это тишина везде, понимая, с кем мы имеем дело, и имея опыт прошлых лет, то здесь нужна техническая помощь. Партнеры уверяют в этом. И об этом говорили стороны", – добавил он.

Президент отметил, что после такого шага можно будет прибегнуть к американскому предложению о 30-дневном сроке тишины, и чтобы подготовить полностью план по окончанию войны. Прежде всего это касается пошагового плана с гарантиями безопасности для Украины.

Если все это будет сделано, то после подготовки этого плана, в любом случае, поэтапное выполнение, которое приведет к окончанию войны. После окончания войны будет снято военное положение, и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет,

– резюмировал Зеленский.

Напомним, в феврале Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине до 9 мая 2025 года. Законопроекты были внесены в Верховную Раду 14 января, парламент проголосовал уже на следующий день.