Окончание военного положения в Украине может состояться, когда закончится горячая ваза фейкны. Впрочем, никакого прекращения огня только для прекращения огня не будет.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, комментируя возможные переговоры, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Что сказал Зеленский о выборах и военном положении

Глава государства в контексте разговоров о прекращении войны в очередной раз напомнил о необходимости гарантий безопасности. Он отметил, что прекращение огня может являться частью завершения горячей фазы войны.

Без гарантий безопасности прекращение огня только для того, чтобы Путин мог приехать через два месяца. Нет, это невозможно. А значит, горячая фаза войны закончится. Если она закончится, то закончится и военное положение, наверное,

– объяснил президент.

Владимир Зеленский отметил, что если не будет военного положения, то парламент должен провести выборы, то есть объявить дату и сделать законодательные шаги. Он выразил заинтересованность в том, когда спецпредставитель президента США Кит Келлог "думает о выборах" на фоне его заявлений.

"Ему 80 лет, а он думает о выборах в Украине. Это любопытно. Честно говоря, я думаю, что все мы будем думать о выборах, когда сможем думать о них. Сегодня это точно не главное. Не потому, что кто-то или против. Дело не в этом", – подчеркнул украинский лидер.

Кстати, в этом же интервью украинский лидер отметил, что готовность Киева к диалогу и переговорам уже является большим компромиссом со стороны Украины, США и Европы навстречу России после всех ее преступлений, но Киев стремится к переговорам ради мира.