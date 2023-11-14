Россия еще долго не пойдет на договор, – Буданов о тому, когда закончится война

Полномасштабная война длится более 20 месяцев и, вероятно, будет продолжаться довольно долго. В разведке считают, что агрессор еще долго не захочет подписывать мирных договоров с Украиной.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что Россия долго не пойдет на переговоры с Украиной и ее западными союзниками. Это значит, что война может длиться еще долго.

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Иногда войны не заканчиваются

По словам Буданова, россияне будут продолжать хаотические обстрелы, но без интенсивных боевых действий. Он отметил, что есть примеры, когда войны не кончались юридически.

Примером такого конфликта являются Япония и Россия, которые формально находятся в состоянии войны с 1945 года, поскольку мирного договора о статусе Курильских островов не было. Глава украинской разведки подчеркнул, что этой территориальной проблеме уже 70 лет.

Этот сценарий очень вероятен и тут, потому что у России значительные территориальные аппетиты по отношению к Украине, касающиеся не только Крыма. Конечно, эти аппетиты никто не собирается удовлетворять,

– сказал Буданов.

Он также отметил, что продолжительность интенсивных боевых действий зависит от ряда факторов. В первую очередь говорится о системных изменениях в российской экономике, внешней поставке товаров военно-технического назначения и психологическом факторе — росте усталости от войны в обществе. В то же время, пока что Россия сохраняет экономическую устойчивость.

"Да, мы наблюдаем у них масштабный кризис горючего, резкое удорожание продуктов питания (за последние два месяца там дважды подскочили цены на 15 – 20%) и других товаров и услуг. Это все расшатывает их экономику и социальную сферу, реальные проблемы они узнают в 2025 году", – рассказал глава разведки.

Буданов прокомментировал свои боевые выходы во время войны