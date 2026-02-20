Так не может продолжаться долго, – генерал США рассказал, что может заставить Путина остановить войну

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже четыре года. За это время оккупанты понесли огромные потери на фронте. Кроме того, ВСУ расширяют атаки по российской территории.

В результате российская экономика оказалась в крайне сложной ситуации. Генерал армии США в отставке Дэвид Петреус озвучил 24 Каналу мнение, что для того, чтобы дожать Владимира Путина, нужен пакет санкций против России со стороны США, который сейчас на рассмотрении в Сенате.

Как нужно давить на Путина?

Дэвид Петреус отметил, что Россия уже потеряла более 1 миллиона 200 тысяч убитых и раненых оккупантов. Им безразлично на своих солдат. Российские танки и боевые машины пехоты тоже больше не могут долго воевать на поле боя благодаря украинским инновациям. Поэтому вражеская пехота, иногда с прикрытием дронов, пытается захватывать украинские территории.

Украина также расширяет борьбу на территории России. Сейчас есть крылатая ракета "Фламинго", изготовленная в Украине. Производство начинает набирать обороты. Недавно было использовано несколько единиц этого оружия. Они будут осуществлять разрушительное воздействие на российские объекты. В частности, на нефтеперерабатывающие заводы и склады топлива в России.

Эта зима наиболее суровая за последние годы. Россия систематически пытается выключить свет и отопление для украинцев. Однако захватчики платят все большую цену за эту войну. В частности, в прошлом месяце было убито и ранено столько же россиян, сколько было принято на службу.

Это не может продолжаться долго. Российская экономика в очень сложном положении. В этом году закончатся средства в фонде национального благосостояния, который позволяет продолжать военное производство. Индия будет покупать меньше нефти в рамках тарифного соглашения США,

– подчеркнул генерал США в отставке.

Сейчас нужен пакет санкций против России со стороны США, который сейчас находится на рассмотрении в Сенате. Его поддерживает 90 из 100 сенаторов, что показывает огромную поддержку Украины. Нужно подписать это как закон, а затем сделать много, чтобы дополнить то, что делают европейские санкции.

Это способ оказать давление на Владимира Путина и довести его до того момента, когда он осознает, что ему действительно нужно прекращение боевых действий даже больше, чем Украине. А потом могут начаться серьезные переговоры,

– объяснил Дэвид Петреус.

Однако сейчас очевидно, что до сих пор нет никаких признаков, что Россия готова пойти на компромисс относительно своих "красных линий", которые абсолютно неприемлемы для Украины.

Обратите внимание! Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России. То есть от 6 марта 2026 года они будут действовать еще год.

Проблемы в экономике России: что известно?