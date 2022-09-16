Война россии с Украиной закончится неожиданно – предположение Яковины

Война россии с Украиной может завершиться неожиданно, в один момент. Украине и ее союзникам важно уже сейчас понимать, какой будет россия после поражения, чтобы не допустить там хаоса, что может иметь ужасные последствия.

Об этом 24 каналу рассказал журналист, международный обозреватель Иван Яковина. Ранее он рассказал о том, почему Китай хочет прекращения войны в Украине.

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Во Второй мировой войне судьбу Германии знали за 2 года до победы

Яковина отметил, что во время Второй мировой войны сталин, Черчилль и Рузвельт начали думать о том, какой будет Германия и Европа еще в 1943 году. Еще тогда, когда гитлеровские войска были на территории ссср.

Надо было решать вопросы раньше времени. И сейчас Европе, США, возможно Японии, Казахстану и, конечно же, Украине надо думать над тем, как будет выглядеть россия после поражения в войне,

– заметил журналист.

Международный обозреватель продолжил, что необходимо решить, каким там будет устройство, каким будет режим, какие отношения будут с Китаем, Украиной, Беларусью, США и т.д.

"Нужна оккупационная администрация или нет? Как это было в Германии", – подчеркнул Яковина.

Война закончится неожиданно

По его мнению, об этом следует думать уже, потому что война может закончиться очень неожиданно. В какой-то момент фронт в россии развалится, в москве произойдет переворот, путина уберут, и важно, чтобы в этот момент не случилось беды.

Важно, если европейцы будут знать, что после поражения россии в войне, в Европе все будет нормально, не начнется ядерная война, они будут предоставлять Украине больше оружия для победы. Потому что европейцы боятся, что в россии начнется хаос. И в этом хаосе они с испуга начнут бить всех подряд,

– подчеркнул международный обозреватель.

Журналист добавил, что теоретический гиркин, если придет к власти, сразу запустит ядерную ракету по Лондону или Киеву, просто "потому что". Этого допустить никак нельзя. Отпускать ситуацию тоже, и заниматься внутренними вопросами россии придется на определенном этапе.

Яковина предположил, что война россии с Украиной завершится неожиданно: смотрите видео

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