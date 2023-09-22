В ОП сказали, каким должен быть финал войны для России

Продолжается 19 месяц полномасштабной войны России против Украины. Демократический мир более реалистично смотрит на сложившуюся ситуацию и понимает, что простых решений не будет.

Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что в мире понимают, что в войне Украина должна победить. Вопрос только в том, когда, с каким оружием, в какой степени эскалации или деэскалации и что нужно будет делать с постпутинской Россией.

Смотрите также Не значит, что завтра не дадут, – Подоляк о колебаниях США по поставкам ATACMS

Простых решений не будет

Демократические сообщества понимают, что простых решений, как в 2014 году, не будет. Никто уже не говорит о том, чтобы с кем-то договориться или что-то разменивать. Война приведет к тому, что кто-то потерпит поражение и это будет Россия.

Сегодня мы находимся в состоянии кульминации и нам нужно приложить еще много усилий. Это уже делают наши Вооруженные силы, спецслужбы, частично политикум, но эти усилия нужно прилагать в такой же степени, как в начале и в середине войны.

Михаил Подоляк акцентировал на том, что нужно делать:

постоянно повторять ключевые тезисы этой войны: о чем война, с кем, как должна закончиться;

повторять эти тезисы одним и тем же аудиториям постоянно. Несмотря на то, что они задают, как нам кажется, странные вопросы, на которые уже есть ответы;

не паниковать, когда слышим, что сегодня нам чего-то не предоставят.

"Если сказали, что не предоставим сегодня, это не значит, что через 30 минут или через 3 дня это не будет снова на переговорном столе. Можно будет проговорить, предоставить новые аргументы, зафиксировать их на поле боя, а после этого получить то, что нам необходимо", – отметил советник главы Офиса Президента Украины.

Михаил Подоляк рассказал, как должна закончиться война: смотрите видео

Каким будет финал войны

Определенная усталость и депрессия за 19 месяцев войны уже заметна. Люди фокусируются на своих проблемах, но кроме того нужно доделать ту работу, которую мы ведем.

Подводя итог этой работе, он имеет только одно завершение – проигрыш Российской Федерации. А уже после ее выполнения мы можем друг другу выставлять какие-то претензии, счета, говорить, почему не доработали, почему там быстро все было, а тут медленно. В частности, можно будет подвести баланс с нашими партнерами. Но это работа после ключевой фразы, после проигрыша России,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что когда говорим о финале войны, говорится не о вопросе границ 1991 года, а об изменении принципиальных позиций страны-агрессора. Если Россия не проиграет, она и дальше будет отвергать международное право, будет нарушать границы.

Россия будет такой, как была до войны, только в гораздо большем масштабе. Потому что маску уже сбросили. Она будет вести себя как классическая страна варварского типа, которая либо будет атаковать и убивать, либо делать вид, что не видит проблемы,

– сказал Подоляк.

Такую ситуацию должны понимать наши партнеры, ведь говорится не о территориях или субъектности, а о том, будут ли вообще существовать правила. Если их не будет, то кто будет обеспечивать безопасность людей в других странах. Россия может начать еще более агрессивную игру и привлечь туда другие страны, например такие, как Иран.

Понимают ли это наши партнеры

Мир, вкладывая определенный процент своего ВВП в помощь Украине, должен понимать, что инвестирует их в свою будущую безопасность. Это сегодня объясняют нашим партнерам на разных уровнях.

Мы сегодня побеждаем Россию. России как монстра не существует, нет ключевого донора мирового хаоса. Соответственно, сегодня это гораздо меньше стоит, чем завтра, когда она будет доминировать, например, потому что не проиграла войну,

– заметил советник ОП.

Осознание этой ситуации для наших партнеров является сложным вопросом. Это можно объяснить тем, что "русским миром" была насыщена вся глобальная политическая жизнь.

Россия была везде и была интересна многим. Она финансировала многие программы, гранты, информационные сети, инвестировала в различные иностранные медиа-проекты, активно работала над огромным количеством фильмов, литературы, принимала участие в Нобелевских премиях. Россия была неотъемлемой частью глобального истеблишмента,

– акцентировал Подоляк.

Сегодня все изменилось и от такого влияния страны-агрессора надо отказаться. В частности, и от "русского мира", продвигавшегося десятилетиями. Все эти процессы сложны и глобальны, поэтому требуют определенного времени,

"Сломать миллиард людей, так или иначе пропитанный этой российскостью, очень сложно. Но будем работать на этом", – подытожил советник главы Офиса Президента Украины.

Что сказал Владимир Зеленский об окончании войны