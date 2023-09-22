Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що у світі розуміють, що у війні Україна має перемогти. Питання лише в тому, коли, з якою зброєю, з якою мірою ескалації чи деескалації та що треба буде робити з постпутінською Росією.

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Простих рішень не буде

Демократичні спільноти розуміють, що простих рішень, як у 2014 році, не буде. Ніхто вже не каже про те, аби з кимось домовитись чи щось розміняти. Війна призведе до того, що хтось зазнає поразки і це буде Росія.

Сьогодні ми перебуваємо у стані кульмінації і нам треба докласти ще багато зусиль. Це вже роблять наші Збройні сили, спецслужби, частково політикум, але ці зусилля треба докладати в такій же самій мірі, як на початку та всередині війни.

Михайло Подоляк акцентував на тому, що потрібно робити:

постійно повторювати ключові тези цієї війни: про що війна, з ким, як має закінчитись;

повторювати ці тези одним і тим самим аудиторіям постійно. Не зважати на те, що вони ставлять, як нам здається, дивні питання, на які вже є відповіді;

не панікувати, коли чуємо, що сьогодні нам чогось не нададуть.

"Якщо сказали, що не надамо сьогодні, це не означає, що через 30 хвилин, чи через 3 дні це не буде знову на переговорному столі. Можна буде проговорити, надати нові аргументи, зафіксувати їх на полі бою, а після цього отримати те, що нам необхідно", – зауважив радник голови Офісу Президента України.

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Яким буде фінал війни

Певна втома і депресія за 19 місяців війни уже помітна. Люди фокусуються на своїх проблема, але поза тим потрібно доробити ту роботу, яку ми ведемо.

Підсумовуючи цю роботу, вона має тільки одне завершення – програш Російської Федерації. А вже після її виконання, ми можемо один одному виставляти якісь претензії, рахунки, говорити, чому не допрацювали, чому там швидко все було, а тут повільно. Зокрема, можна буде підбити баланс з нашими партнерами. Але це робота після ключової фрази, після програшу Росії,

– підкреслив Подоляк.

Він додав, що коли говоримо про фінал війни, мовиться не про питання кордонів 1991 року, а про зміну принципових позицій країни-агресорки. Якщо Росія не програє, вона і надалі відкидатиме міжнародне право, поршуватиме кордони.

Росія буде такою, як була до війни, тільки в набагато більшому масштабі. Тому що маску вже скинули. Вона поводитиме себе, як класична країна варварського типу, яка або буде атакувати та вбивати, або удаватиме, що не бачить проблеми,

– сказав Подоляк.

Таку ситуацію мають розуміти наші партнери, адже мовиться не про території чи суб'єктності, а про те, чи взагалі існуватимуть правила. Якщо їх не буде, то хто гарантуватиме безпеку для людей в інших країнах. Росія може почати ще агресивнішу гру і залучити туди інші країни, наприклад, такі як Іран.

Чи розуміють це наші партнери

Світ, вкладаючи певний відсоток свого ВВП на допомогу Україні, має розуміти, що інвестує їх у свою майбутню безпеку. Це сьогодні пояснюють нашим партнерам на різних рівнях.

Ми сьогодні перемагаємо Росію. Росії як монстра не існує, не існує ключового донора світового хаосу. Відповідно, сьогодні це набагато менше коштує, ніж завтра, коли вона буде домінувати, наприклад, тому що не програла війну,

– зауважив радник ОП.

Усвідомлення цієї ситуації для наших партнерів є складним питанням. Це можна пояснити тим, що "російським духом" було насичене все глобальне політичне життя.

Росія була скрізь і була цікава багатьом. Вона фінансувала багато програм, грантів, інформаційних мереж, інвестувала в різні іноземні медіапроєкти, активно працювала над величезною кількістю фільмів, літератури, брала участь в Нобелівських преміях. Росія була невіддільною частиною глобального істеблішменту,

– акцентував Подоляк.

Сьогодні ж все змінилося і від такого впливу країни-агресорки треба відмовитися. Зокрема, й від "руского міру", який просували десятиліттями. Всі ці процеси складні й глобальні, тому потребують певного часу,

"Зламати мільярд людей, який так чи інакше був просякнутий оцією російськістю, дуже складно. Але будемо працювати над цим", – підсумував радник голови Офісу Президента України.

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