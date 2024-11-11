Есть только одно условие для начала переговоров с Россией: сводка от Свитана

Уже в первый день после инаугурации новоназначенный президент США Дональд Трамп планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров. Ранее же Трамп обещал завершить войну за 24 часа.

Проводить переговоры с российской стороной нужно только при одном условии. На этом в ежедневной сводке 24 Канала отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, объяснив, что многие планы завершения войны – это фактически капитуляция Украины.

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Садиться за стол переговоров можно только в одном случае

Бывший командующий войсками США Джеймс Ставридис заявил, что план Трампа по завершению войны за 24 часа якобы предусматривает, что 20% украинской территории, которую оккупировала Россия, останется под контролем Путина.

Зато Украина через 3 – 5 лет вступит в ЕС и получит гарантию вступления в НАТО.

Это не план Трампа, это мысли Ставридиса, навеянные кремлевскими воспоминаниями. На это не нужно обращать внимания вообще. Да, 21 января Трамп официально станет президентом, и к тому времени единственный механизм, который позволит запустить переговорный процесс – заставить Путина выйти из Украины полностью. Они еще могут это успеть,

– отметил Роман Свитан.

В противном случае, убежден полковник запаса, нет смысла садиться за стол переговоров, ведь полезного результата это не будет иметь. Если россияне продолжат оставаться на украинской территории – это фактически их победа.

"Такой вариант – это принуждение к капитуляции. Кто же на такое пойдет? У нас с Трампом должны быть выстроены серьезные отношения, завязанные на прагматике. Трамп – прагматичный политик, и это хорошо", – объяснил Свитан.

По его словам, Украине не нужно от Штатов больше, чем те сами пообещали. Речь идет о подписанном Джо Байденом ленд-лизе и помощи, которая была предусмотрена еще Будапештским меморандумом.

Уничтожение штурмового вертолета под Москвой

В Московской области бойцы Главного управления разведки сожгли вражеский штурмовой вертолет Ми-24. Поджог произошел на аэродроме "Клин-5".

Это неплохая машина для выполнения задач для поддержки пехоты в частности. Потеря такого вертолета для россиян является ощутимой. Добрались и туда наши разведчики, руки у них длинные,

– отметил летчик-инструктор.

По словам Свитана, главный механизм уничтожения такой авиации – достать их на базах. Тем более, что иногда у россиян вместо базы – просто открытое поле, которое даже не обеспечено охраной.

"Ту охрану, которая была фактически на всех аэродромах, собрали и перебросили на Курскую область. В нем операция очень помогла", – добавил военный эксперт.