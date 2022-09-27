"Путину поставили ультиматум": Жданов объяснил, какие сроки дали диктатору

По определенным слухам, на саммите ШОС российскому диктатору путину поставили ультиматум по поводу войны в Украине. Он его воспринял достаточно специфически.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Запад до сих пор просит Украину не наносить удары по территории россии и пока не дает дальнобойное вооружение на 200 – 300 километров. Хотя это помогло бы серьезно усложнить жизнь российским оккупантам.

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Если раньше американцы не хотели спровоцировать полную мобилизацию, теперь это произошло. Это ведь сколько жизней можно спасти! Но, к сожалению, здесь конъюнктура международной политики зависит не от нас. Наши партнеры на сегодняшний день не готовы, чтобы мы вели огонь по россии,

– отметил Жданов.

Это, в частности, и связано со странами, пока имеющими несколько двоякую позицию по войне в Украине. Среди них – Китай и Индия. Хотя они по-своему пытаются остановить войну.

Путину могли поставить ультиматум на саммите ШОС

Как отметил Жданов, Индия до недавнего времени покупала у россии много оружия. А еще до сих пор является крупнейшим покупателем нефти. Однако, по некоторым слухам, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил путину на саммите ШОС, что диктатор начал войну не в то время и не в том месте, а в целом это мешает развитию.

Жданов об ультиматуме, который якобы объявили путину на ШОС: смотрите видео

Также, по словам Жданова, была информация, что и Китай, и Индия поставили российскому диктатору ультиматум, чтобы к саммиту G20 на Бали в ноябре он закончил войну.

Он это интерпретировал по-своему. И начал эскалацию, чтобы поскорее закончить. Поэтому мы и видим мобилизацию, разговоры о ядерном ударе,

– отметил Жданов.

Добавим, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в СНБО уже разработан детальный план, как реагировать на возможное применение тактического ядерного оружия по Украине. Его обнародуют в ближайшие дни.