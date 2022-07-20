После войны больше никто не допустит олигархическую систему или взяточничество, – секретарь СНБО

На момент полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты собрали возле наших границ огромное количество войск. Это поражало наших партнеров, поэтому они думали, что россияне очень быстро захватят Украину.

Мы – не россияне

Однако захватчики не учли, каково украинское общество, они не знали, кто мы, и насколько отличаемся от них. Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эксклюзивном интервью.

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Я хочу напомнить, если наша страна в опасности, то мы забываем обо всех распрях, мы становимся бок о бок и защищаем свою страну,

– подчеркнул он.

Данилов напомнил, что подобное случалось с украинцами уже не раз. Так было в 2004 году, когда наши граждане сплотились и вышли на улицы, и в 2013 году, когда Янукович хотел самостоятельно решить, как дальше будет жить Украина. Аналогичную ситуацию все наблюдают сейчас.

"Когда россияне говорят о том, что у них "вторая армия мира", то да – по количеству вооружения они не являются последними в списке и здесь мы не можем соревноваться. Но есть такая вещь, как воля. Есть воля к свободе, которую забрать у нашего народа невозможно. Мы не россияне, ведь они рабы. Они привыкли иметь царя, который должен дать им надежду на жизнь", – пояснил секретарь СНБО.

Война закончится, и Украина будет еще лучше

Он отметил, что в Украине каждый гражданин является личностью и свободным человеком. Наше общество – совсем другое, а после победы Украина будет еще лучше.

По-другому никак, ведь те ребята, которые сейчас на фронте, уже не смогут допустить взяточничества или олигархической системы экономики.

– считает Данилов.

Как он подытожил, сейчас наше государство борется для себя за справедливое общество, и оно обязательно будет. А вот те, кто считают, что даже после окончания войны сохранят должности, останутся на тех же местах и будут продолжать "кошмарить" народ, существовать не смогут – общество этого не позволит.

Данилов о том, что отличает нас от россиян и Украине после победы: смотрите видео

Другие заявления Данилова в интервью 24 каналу:

Секретарь СНБО считает, что оккупанты уже и сами понимают, что день победы Украины в войне все ближе и ближе.

Кроме того, он уверен в неотвратимости падения России и развала империи оккупантов, ведь они самостоятельно уничтожают свою страну в течение десятков лет.

Что касается продолжительности войны, Данилов заверил, что это зависит от многих факторов. В частности, от действий украинских военных, поведения наших партнеров и того, как быстро они будут поставлять Украине именно современное оружие.

Эксклюзивное интервью с Алексеем Даниловым: смотрите видео