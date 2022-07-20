Ми – не росіяни

Однак загарбники не врахували, яким є українське суспільство, вони не знали, хто ми є, і наскільки відрізняємося від них. Про це 24 каналу розказав секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в ексклюзивному інтерв'ю.

До теми Данілов – росіянам: ви якесь суспільство чи гарматне м'ясо

Я хочу нагадати, якщо наша країна у небезпеці, то ми забуваємо про усі чвари, ми стаємо пліч-о-пліч і захищаємо свою країну,

– наголосив він.

Данілов нагадав, що подібне траплялося з українцями вже не один раз. Так було у 2004 році, коли наші громадяни згуртувалися і вийшли на вулиці, та у 2013 році, коли янукович хотів самостійно вирішити, як далі житиме Україна. Аналогічну ситуацію увесь спостерігає зараз.

"Коли росіяни говорять про те, що у них "друга армія світу", то так – за кількістю озброєння вони не є останніми у списку і тут ми не можемо змагатись. Але є така річ, як воля. Є воля до свободи, яку забрати у нашого народу неможливо. Ми не росіяни, адже вони раби. Вони звикли мати царя, який має їм дати надію на життя", – пояснив секретар РНБО.

Війна закінчиться, і Україна буде ще кращою

Він зауважив, що в Україні кожен громадянин є особистістю та вільною людиною. Наше суспільство – зовсім інше, а після перемоги Україна буде ще кращою.

По-іншому ніяк, адже ті хлопці та дівчата, які зараз на фронті, вже не зможуть допустити хабарництва чи олігархічної системи економіки,

– вважає Данілов.

Як він підсумував, зараз наша держава виборює для себе справедливе суспільство, і воно обов’язково буде. А от ті, хто вважають, що навіть після закінчення війни збережуть посади, залишаться на тих самих місцях і продовжуватимуть "кошмарити" народ, існувати не зможуть – суспільство цього не дозволить.

Данілов про те, що відрізняє нас від росіян та Україну після перемоги: дивіться відео

Інші заяви Данілова в інтерв'ю 24 каналу:

Секретар РНБО вважає, що окупанти вже й самі розуміють, що день перемоги України у війні все ближче і ближче.

Крім того, він впевнений у невідворотності падіння росії та розвалу імперії окупантів, адже вони самостійно знищують свою країну протягом десятків років.

Що стосується тривалості війни, Данілов запевнив, що це залежить від багатьох чинників. Зокрема, від дій українських військових та поведінки наших партнерів і того, наскільки швидко вони постачатимуть Україні саме сучасну зброю.

Ексклюзивне інтерв'ю з Олексієм Даніловим: дивіться відео