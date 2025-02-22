Путин не хочет останавливать войну в Украине, потому что боится внутренних последствий

Российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну против Украины. Он будет затягивать столько, сколько сможет. Ведь так называемый глава Кремля боится возвращения в Украину тех, кто воевал на фронте.

Дело в том, что это подорвет его рейтинг, и Путин это понимает. Такое мнение 24 Каналу озвучила председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

Читайте также Россия "готова отдать" свои замороженные активы для послевоенного восстановления Украины, – Reuters

"То, что Путин не хочет заканчивать войну – это очевидный факт. Он будет тянуть кота за хвост. У него есть очень много причин не заканчивать войну. Он не хочет возвращения в Россию всех, кто воюет. Ему их нечем там занять. Это подорвет его рейтинг. Он все это понимает", – сказала она.

Кроме того, в среде российских командиров, командиров среднего звена, скорее всего, будут новые бунтари, которые будут недовольны. В частности, они будут не согласны с окончанием войны.

Эти люди уже сейчас не нравятся Путину. Он совсем не хочет их возвращения, поэтому долго будет всем выкручивать руки. Ему в любом случае не понравится подготовка к выборам в Украине, сами выборы, их результаты. Он снова их не признает. Это все надолго. Но мне кажется, что будет несколько снижаться темп путинской кровожадности,

– предположила Романова.

К слову, гендиректор Hermitage Capital Management Уильям Браудер предположил, что в России, вероятно, может начаться переворот, похожий на тот, что произошел летом 2023 года. Причиной этого может стать продолжение войны Владимиром Путиным и объявление всеобщей мобилизации.