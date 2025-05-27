"Это станет залогом мира": что должно произойти в России, чтобы война завершилась

Любое сотрудничество США с Кремлем становится невозможным на фоне продолжения войны в Украине. Если против России будут усилены санкции, введут новые цены на российскую нефть и так далее, то это будет способствовать достижению длительного мира.

Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, это лучший вариант для Украины.

Читайте также В ОП сказали, как Трамп на самом деле может повлиять на Россию

"Лучший вариант для Украины"

Валерий Клочок считает, что президент США Дональд Трамп должен сам убедиться в том, что ему нужно менять подход к отношениям с Россией. Этого еще не произошло, однако ситуация близка к этому.

Однако уже сейчас американский лидер не может обращаться к пророссийской риторике. Любое экономическое сотрудничество США и России на фоне продолжения войны в Украине невозможно. Республиканцы, которые входят в предвыборную кампанию 2026 года, этого не допустят.

Поэтому ситуация становится более благоприятной для Украины. Владимир Путин уже показывает Трампу, что ему совсем не нужны переговоры. Например, в случае, если будут усилены санкции против России, будет введена новая цена на нефть и так далее, то это может иметь серьезное влияние.

Для Украины это лучший вариант. Я считаю, что это лучший вариант для того, чтобы мы действительно достигли длительного мира. Потому что учитывая решения и действия России, они совсем этого не демонстрируют,

– считает руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

По его словам, отношения Трампа и Путина уже ухудшились. А президент США не позволяет ссориться с собой несколько раз. Поэтому это необратимый процесс.