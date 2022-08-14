Страшный сон путина сбудется после победы Украины над россией

После победы в войне, Украина должна присоединиться к НАТО. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Страх кровавого карлика стал реальностью

И даже если война продолжится – ВСУ уже трансформируются из советской системы в армию с современным вооружением. А это путь к свободной и демократической Украине. И это – страшный сон путина.

Интересно Страшный сон путина: американский генерал предрек поражение россии в брутальной войне с Украиной

Реальный риск – это долгая война в Украине. Я служил в Афганистане, в Ираке, поэтому я знаю, о чем говорю. Да, американцы поддерживали кампании на ключевых этапах, но всюду есть свои нюансы. США и Запад должны не допустить затяжной войны . Надо закончить его в ближайшие месяцы.

Я уже вижу стратегическую трансформацию НАТО в течение этих месяцев. Вы все это видите в новостях, скажем, позиция по Швеции и Финляндии. НАТО заявило, что россия является первоочередной угрозой. Члены НАТО начали тратить больше на оборону и вооружение. США и партнеры уже предоставили много оружия Украине.

Актуальное Как Эстония побудила россиян строить новый корабль, а не сидеть на гнилом

Бой за цивилизацию только начался

И это вызвано не только потребностями Киева, но и необходимостью защищать страны Запада от агрессии. Наша индустрия – не на уровне военного времени. Оборонная промышленность в ЕС и США до сих пор работает по законам мирного времени.

Но я хотел бы поднять еще одну тему. Тип вооружения, которое сейчас поставляется в Украину – это тот вопрос, с которым я не полностью согласен. Украина нуждается в большем количестве оружия, которое поможет разбить россию.

И список поставок должен включать разведывательно-ударные БПЛА – например, MQ-9 Reaper. И больше систем HIMARS, чтобы атаковать на границе и на территории оккупированного Крыма. Я верю, что на определенном этапе США поставят в Украину истребители и обеспечат тренировку пилотов.

К теме создатель Bayraktar анонсировал появление в Украине беспилотных истребителей: смотрите видео