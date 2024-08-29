В Минэкономики ответили, когда в Украине заработает экономическое бронирование

Министерство экономики Украины сейчас нарабатывает несколько моделей экономического бронирования. Заработать оно должно в октябре – ноябре этого года.

Об этом заявил представитель Минэкономики на заседании Комитета по финансовой политике. Он также отметил, что для внедрения экономического бронирования нужен определенный переходный период.

Читайте также Сработает ли экономическое бронирование: поиск баланса между Вооруженными Силами и экономикой

Когда заработает экономическое бронирование

По словам представителя Министерства экономики, по наиболее консервативной методологии экономическое бронирование может принести в бюджет около 40 миллиардов гривен в год.

В то же время он напомнил, что сейчас рассматривается несколько моделей экономического бронирования. По прогнозам, экономическое бронирование может заработать уже в октябре или ноябре

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заявил о принципе "воюй или работай". Предполагают, что инициатива поможет вывести рынок труда из тени, обеспечивая дополнительные ресурсы для укрепления экономической устойчивости страны.

К слову, ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что приложение "Резерв+" планируют превратить в онлайн-ТЦК. Туда также могут добавить опцию онлайн-рекрутинга для мобилизации в "два клика".