Буданов заявлял, что война завершится с выходом на границы 1991 года: изменилось ли его мнение
Источник:BBC
Сейчас 5 регионов нашего государства находятся под российской оккупацией. Буданова спросили, закончится ли война после того, как Украина восстановит свою территориальную целостность.
Многие военные говорят, что даже в случае возвращения захваченных земель, борьба не завершится, ведь под боком у Украины всегда будет такой агрессивный сосед как Россия, которая никогда не откажется от своих имперских амбиций.
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Конец войны
Впрочем, по мнению главы ГУР, именно с выходом Сил обороны на границы 1991 года можно будет говорить о конце войны. Буданов признал, что ситуация на границе будет оставаться напряженной. Однако фактически война закончится.
Разведчик отмечает, что, конечно, противник еще будет осуществлять попытки уничтожить нас.
Поэтому этот конфликт перманентно будет появляться, затихать, снова появляться и так далее. Посмотрите на нашу историю. Мы с Российской Федерацией, Российской империей, Московским царством и тому подобное всю жизнь то миримся, то воюем. Мы не сможем изменить ход истории в будущем,
– объяснил свое мнение Буданов.
Что еще сказал Буданов
- Глава ГУР также рассказал, что Украину впереди ждут непростые времена. Началом тяжелого периода Буданов назвал конец мая – начало июня. Именно на это время враг запланировал масштабное наступление.
- В Институте изучения войны считают, что ВСУ способны остановить наступление в случае своевременного поступления помощи от США.
- Ранее противник намерен захватить стратегически важный город в Донецкой области.
- Речь идет о Часов Яр. Кремль приказал взять этот населенный пункт до 9 мая.
- В британской разведке отмечали, что россияне здесь используют такую же тактику, что и в Авдеевке.
- Оккупанты делают акцент на авиабомбах.
- Военные, которые держали Авдеевку, рассказывали, что из-за активной бомбардировки города, были уничтожены сооружения, которые могли бы стать фортпостами и остановить наступление врага.
- Кирилл Буданов назвал взятие Авдеевки единственным реальным успехом россиян за последнее время.
- Президент Зеленский отметил важность удержать Часов Яр. Глава государства отметил, что отстояв город, украинские военные смогут разбить дальнейшие планы противника по летнему наступлению.