Когда завтра будут отключения света: в ДТЭК рассказали

В украинской энергосистеме наблюдается сложная ситуация. В ДТЭК сообщили, как будут отключать свет завтра, 26 июня.

Да, ситуация с энергосистемой в Украине тяжелая. Осенью она может стать лучше, однако в настоящее время в нашем государстве активно применяют графики отключений света.

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Когда не будет света завтра, 26 июня

Среди главных причин применения подобных ограничений снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий атак. Поэтому завтра графики отключений будут применяться в течение суток.

26 июня, по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток,

– говорится в сообщении ДТЭК.

Там также пообещали, что в случае тех или иных изменений относительно применения графиков отключений электроэнергии в Украине, обновленная информация будет обнародована впоследствии.

В то же время, соответствующую информацию подтвердили и в Укрэнерго. Там также отметили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

"Завтра, 26 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Объем ограничений будет наибольшим с 17:00 до 23:00", – говорится в публикации энергетиков.

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Напомним, что в настоящее время в ремонте находятся ряд атомных блоков. Энергетики готовят ядерные объекты к прохождению отопительного сезона летом, ведь все они должны быть в удовлетворительном состоянии во время отопительного сезона.

Зимой нагрузка на энергосистему будет значительно больше. И все мощности энергосистемы потребуются в гораздо большем количестве. Когда их выведут из ремонта, а ситуация с генерацией электроэнергии улучшится.