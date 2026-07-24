Когда Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне: стала известна дата

Встреча состоится в ходе поездки президента Украины в США на похороны сенатора Линдси Грэма. Это будет уже третья беседа лидеров США и Украины с начала лета.

Об этом рассказал журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу. СМИ называют эту встречу важным событием.

Что известно о встрече?

Дипломатические источники подтвердили, что президенты США и Украины проведут беседу во вторник, 28 июля, в Вашингтоне. Ранее журналист задавал вопрос государственному секретарю Соединенных Штатов.

Я спросил госсекретаря Рубио после его встречи с Лавровым, готовы ли он и президент США встретиться со своими украинскими коллегами на следующей неделе,

– заявил Рауфоглу.

Журналист назвал предстоящую беседу важным дипломатическим событием. Он также напомнил, что ранее лидеры уже встречались летом во Франции и Турции.