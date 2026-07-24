Про це розповів кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу. ЗМІ називають зустріч важливою подією.
Що відомо про зустріч?
Дипломатичні джерела підтвердили, що президенти США та України проведуть розмову у вівторок, 28 липня. Вона має відбутись у Вашингтоні.
Раніше, після зустрічі Марко Рубіо з Сергієм Лавровим, журналіст поставив питання до державного секретаря Сполучених Штатів.
Чи готові він і президент США зустрітися зі своїми українськими колегами наступного тижня,
– питав Рауфоглу.
Журналіст назвав майбутню розмову важливою дипломатичною подією. Він також нагадав, що раніше лідери вже зустрічалися влітку у Франції та Туреччині.