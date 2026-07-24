Про це розповів кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу. ЗМІ називають зустріч важливою подією.

Що відомо про зустріч?

Дипломатичні джерела підтвердили, що президенти США та України проведуть розмову у вівторок, 28 липня. Вона має відбутись у Вашингтоні.

Раніше, після зустрічі Марко Рубіо з Сергієм Лавровим, журналіст поставив питання до державного секретаря Сполучених Штатів.

Чи готові він і президент США зустрітися зі своїми українськими колегами наступного тижня,

– питав Рауфоглу.

Журналіст назвав майбутню розмову важливою дипломатичною подією. Він також нагадав, що раніше лідери вже зустрічалися влітку у Франції та Туреччині.