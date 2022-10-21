В Беларуси формируют новые вооруженные силы: Жданов предположил, когда ждать угрозы с севера
В Беларуси во время военных учений проводят скрытую мобилизацию. Это может быть формированием новых вооруженных сил так называемого "союзного государства".
Такой себе "СССР 2.0" в виде вооруженных сил начинает постепенно возрождаться. Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.
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Сколько времени требуют новые вооруженные силы
Такая ситуация требует дополнительного внимания Украины. Ведь угроза начинает постепенно появляться, а дальше будет еще и нарастать.
Впрочем, эта угроза будет для нас материальной не раньше, чем в конце зимы или в начале весны. Раньше они вряд ли смогут сформировать какую-нибудь группировку, которая будет состоять из военных Беларуси и России, объединенных в единый военный организм,
– убеждает Олег Жданов.
Следовательно, он уверяет, что это перспектива следующих 2 – 3 месяцев, и точно не меньше.
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С какими правами Беларусь будет в новой армии
Специалист также убежден, что в новых вооруженных силах, которые сейчас формируют Путин и Лукашенко, Беларусь будет участвовать на равных с Россией. Следовательно, в этом контексте избежать прямого участия в войне против Украины Александру Лукашенко, пожалуй, уже не удастся.
Управляет всем генеральный штаб России. Он и будет управлять этими объединенными силами. Лукашенко пока что объявил частичную мобилизацию под видом военных сборов в сельской местности,
– рассказывает Олег Жданов.
Кроме того, белорусский диктатор отправился в турне по предприятиям, где встречается с коллективами, чтобы не спровоцировать социальный взрыв из-за мобилизации.
"Он рассказывает, что Украина завтра нападет, Польша завтра нападет, страны Балтии завтра нападут. Поэтому он "вынужден" проводить это собрание. На самом деле это будет мобилизация", – объясняет военный эксперт.
Уже эти мобилизованные, по словам специалиста, перейдут в подчинение генерального штаба России. Россия же здесь будет выступать как "Союзное государство" и будет их финансировать.
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