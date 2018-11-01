"Когда были совсем тихие дни, бойцы не помнят": журналист рассказал о буднях наших защитников

На окраинах Горловки традиционно неспокойно. Перед самым нашим появлением на передовой, враг сделал прострел всех здешних позиций из автоматического станкового гранатомета АГС.

"Гранаты прилетают вот так по очереди в шахматном порядке с расстоянием в несколько метров. И ложатся так ровненько от края до края", – сетует военнослужащий ВСУ Юрий.

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Такие обстрелы здесь норма, и когда не работают вражеские минометы, а лишь гранатометы и стрелковое оружие, воины имеют возможность отбивать атаки из пулеметов. К ним относятся с большой любовью, на каждый патрон наносят масло и чередуют типы боеприпасов.

Отвечать же приходится часто – когда были совсем тихие дни, бойцы не помнят.

В любой ситуации враг начинает бомбить, ну а мы даем нормальный отпор. Конечно, плохо, что не дают нам работать из минометов, но можем нормально дать и стрелковым оружием,

– убеждает боец Сергей.

Доработать не дал враг, было слышно гул техники и разрывы за несколько километров. Бойцы зафиксировали неподалеку вражеский ГАЗ-66.

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