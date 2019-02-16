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      Когда Гройсман внесет представление относительно назначения Супрун министром здравоохранения

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      Владимир Гройсман и Ульяна Супрун
      Владимир Гройсман и Ульяна Супрун / "5 канал"

      Премьер-министр Владимир Гройсман очертил ситуацию, при которой он сможет внести в парламент представление о назначении Ульяны Супрун на должность министра здравоохранения. По словам чиновника, это произойдет когда он будет уверен, что коалиция его поддержит.

      Как заверил глава украинского правительства, сегодня Ульяна Супрун "может нормально работать и полностью выполнять свои обязанности", передает телеканал "Прямий".

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      Если говорить об ограничениях, то руководительница Минздрава не может только голосовать на заседаниях Кабмина.

      "В чем заключается вопрос? Вопрос в том, что мы до сих пор ведем консультации с коалицией. Я не могу подать в парламент представление, если я понимаю, что нет согласования с коалицией. Когда я буду уверен в том, что мы полностью обеспечим 226 голосов, и коалиция это поддержит, я обязательно это сделаю. Но изменения в медицине нельзя останавливать", – подчеркнул Гройсман.

      Почему Ульяна Супрун имеет ограниченные полномочия в должности руководительницы Минздрава?Дело в том, что суд частично удовлетворил заявление народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. По мнению парламентария, Супрун все еще имеет американское гражданство. Правда, на самом деле чиновница получила украинское гражданство от Президента Украины Петра Порошенко еще в 2015 году. В то же время, согласно действующему законодательству, двойное гражданство прямо не запрещено.

      11 февраля в Окружном административном суде Киева началось заседание, на котором рассматривали ходатайство Министерства юстиции об отмене запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. 14 числа суд отменил вышеуказанную временный запрет.

      Какие обязанности сегодня имеет Ульяна Супрун?

      она ​​не может участвовать в заседаниях кабинета министров и голосовать;

      она ​​не может определять стратегическое развитие министерства;

      она ​​может выполнять обязанности первого заместителя министра здравоохранения, то есть подписывать документы, розпрядження, выдавать доверенности.

      Что успела сделать Ульяна Супрун в должности исполняющей обязанности министра здравоохранения? С 1 августа 2016 года, когда она возглавила Минздрав, Ульяна Супрун сделала немало:

      начала реформировать медицинскую систему и финансирование системы здравоохранения;

      положила начало развитию системы общественного здоровья;

      запустила программу "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;

      начала единую кампанию "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

      Подробнее с биографией Ульяны Супрун Вы может ознакомиться по этой ссылке.

      Что известно про Ульяну Супрун: смотрите видео

       

      Как разворачивались последние события вокруг Ульяны Супрун:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Владимир Гройсман Ульяна Супрун
      Источник: 24 Канал
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