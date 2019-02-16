Коли Гройсман внесе подання щодо призначення Супрун міністром охорони здоров'я

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман окреслив ситуація, за якої він зможе внести до парламенту подання щодо призначення Уляни Супрун на посаду міністра охорони здоров'я. За словами посадовця, це станеться коли він буде впевненим, що коаліція його підтримає.

Як запевнив голова українського уряду, сьогодні Уляна Супрун "може нормально працювати та повністю виконувати свої обов’язки", передає телеканал "Прямий".

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Щодо обмежень, то очільниця МОЗ не може лише голосувати на засіданнях Кабміну.

"В чому полягає питання? Питання в тому, що ми досі ведемо консультації з коаліцією. Я не можу подати в парламент подання, якщо я розумію, що немає узгодження з коаліцією. Коли я буду впевненим у тому, що ми на сто відсотків забезпечимо 226 голосів, і коаліція це підтримає, я обов’язково це зроблю. Але зміни в медицині не можна зупиняти", – підкреслив Гройсман.

Чому Уляна Супрун має обмежені повноваження на посаді очільниці МОЗ?Річ у тім, що суд частково задовольнив заяву народного депутата від "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука щодо заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. На переконання парламентаря, Супрун досі має американське громадянство. Щоправда, насправді чиновниця тримала українське громадянство від Президента України Петра Порошенка ще у 2015 році. Водночас, відповідно до чинного законодавства, подвійне громадянство прямо не заборонено.



11 лютого в Окружному адмінсуді Києва розпочалося засідання, на якому розглядали клопотання Міністерства юстиції про скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. 14 числа суд скасував вищезазначену тимчасову заборону.

Які обов'язки сьогодні має Уляна Супрун?

– вона не може брати участь у засіданнях кабінету міністрів і голосувати;

– вона не може визначати стратегічний розвиток міністерства;

– вона може виконувати обов'язки першого заступника міністра охорони здоров'я, тобто підписувати документи, розпрядження, видавати доручення.

Що встигла зробити Уляна Супрун на посаді виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я? З 1 серпня 2016 року, коли вона очолила МОЗ, Уляна Супрун зробила чимало:

– розпочала реформувати медичну систему та фінансування системи охорони здоров'я;

– поклала початток розвитку системи громадського здоров'я;

– запустила програму "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;

– розпочала єдину кампанію "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

Детальніше з біографією Уляни Супрун Ви може ознайомитися за цим посиланням.

Що відомо про Уляну Супрун: дивіться відео