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      ДБР зобов'язали відкрити кримінальне провадження проти Супрун: деталі

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      Уляна Супрун
      Уляна Супрун / Кабмін

      Печерський райсуд вимагає від Державного бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження проти відстороненої в.о. міністерки охорони здоров'я Уляни Супрун "за втручання у діяльність суду".

      Відповідне рішення суд ухвалив 13 лютого, повідомляє "Судово-юридична газета".

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      "Печерський районний суд Києва своєю ухвалою зобов'язав уповноважених службових осіб Державного бюро розслідувань внести в ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 376 ("Втручання в діяльність судових органів" – 24 канал) Кримінального кодексу України і почати досудове розслідування стосовно в.о. міністерки охорони здоров'я Уляни Супрун", – йдеться у повідомленні. 

      Покарання за цією статтею передбачає:

      • заборону обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років;
      • або арешт на строк до шести місяців;
      • або позбавлення волі на строк до трьох років.

      Уповноважена особа Держбюро зобов'язана протягом 24 годин з моменту внесення таких відомостей уявити заявнику витяг з ЄРДР.

      У Державному бюро розслідувань у коментарі 24 каналу повідомили, що наразі перевірять цю інформацію, відтак ні спростувати, ні підтвердити наразі її не можуть. 

      Того ж дня, 13 лютого, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження, яке дозволяє Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України. Відтепер вона може підписувати документи щодо розподілу ліків та вакцин.

      Чому суд заборонив Уляні Супрун працювати?Суд частково задовольнив заяву народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука та заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Мосійчук наполягає, що Супрун досі має американське громадянство, про що сам нардеп дізнався із публікацій ЗМІ. Насправді ж, Супрун отримала українське громадянство від Президента України Петра Порошенка ще у 2015 році. До того ж, згідно із чинним законодавством, подвійне громадянство прямо не заборонене.

      11 лютого в Окружному адмінсуді Києва стартувало засідання, на якому розглядають клопотання Міністерства юстиції про скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Під будівлею суду зібралось багато активістів, аби підтримати відсторонену очільницю МОЗ, проте станом на 12 годину 14 лютого суд досі не схвалив жодного рішення, а суддя вже третю добу перебуває у нарадчій кімнаті.

      Які обов'язки суд заборонив виконувати Супрун?

      – брати участь у засіданнях кабінету міністрів і голосувати;
      – визначати стратегічний розвиток міністерства.

      Водночас, Супрун і надалі може виконувати обов'язки першого заступника міністра охорони здоров'я - підписувати документи, розпрядження, видавати доручення.

      Що встигла зробити Уляна Супрун? Вона була на посаді з 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.

      Одні з головних досягнень:

      – запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;
      – підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
      – старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

      Дивіться відео про Уляну Супрун:

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      Теги: Новини України Новини політики Уляна Супрун Державне бюро розслідувань Печерський суд Києва Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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