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      Когда Рада примет закон об украинском языке: Парубий назвал дату

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      Андрей Парубий
      Андрей Парубий / Getty Images

      Скорее всего, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Верховная Рада сможет принять 25 апреля. По словам спикера украинского парламента Андрея Парубия, этому поспособствует "полная мобилизация всех фракций".

      11 апреля с трибуны украинского парламента председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в течение пленарной недели, которая пройдет с 23 по 26 апреля, депутаты перейдут к принятию закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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      "Мы приходим к завершению рассмотрения. Хочу сообщить всем, что должна быть полная мобилизация всех фракций украинского парламента. Я прошу всех отменить любые командировки и поездки. Хочу подчеркнуть, я, как председатель Верховной Рады Украины, не буду подписывать никакие командировки в течение следующей недели, когда мы будем принимать закон о функционировании государственного языка", – отмечал политик.

      Также он выразил уверенность, что будет принято положительное решение.

      17 апреля Парубий в эфире телеканала ZIK отметил, что закон о функционировании украинского языка как государственного будет принят 25 апреля.

      По его словам, закон о языке является одной из "фундаментальных вещей бытия Украинского государства" и стоит рядом с такими вопросами, как церковь, НАТО, безвиз, сопротивление российской агрессии.

      Закон о языке Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении еще 28 февраля. В общем к этому законопроекту было подано более 2000 поправок. 11 апреля председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий убеждал, что депутаты уже рассмотрели 1733 поправки, поэтому осталось еще около 150-180 поправок. По его словам, 23 апреля парламент должен завершить их рассмотрение.

      Что предусматривает закон об языке?• На украинском языке должны общаться все государственные служащие, а за невыполнение закона их будут штрафовать.

      • Перед приемом на работу чиновники должны сдать тест на знание украинского языка. Для тех, кто не знает язык на достаточном уровне, государство будет организовывать специальное обучение.

      • К посетителям в заведениях питания и магазинах должны обращаться на украинском. Если клиент общается на украинском, его должны обслуживать на украинском. Если обращается на русском, то нет проблемы, чтобы обслужить его на русском. То же с английским или немецким, если персонал ими владеет.

      • Если языковые права будут нарушать, то можно будет обратиться к языковому уполномоченному или в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

      • За систематическое нарушение будут штрафовать.

      как в Раде рассматривали закон об языке: 
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      Теги: Новости политики Новости Украины Андрей Парубий Верховная Рада языковый вопрос Украинский язык Битва за языки
      Источник: 24 канал
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