Когда ВРУ рассмотрит постановления "Оппозиционного блока" против языкового закона

Сейчас закон о языке еще не подписан главой ВРУ, потому что представители "Оппозиционного блока" зарегистрировали не альтернативный законопроект, а два постановления ВРУ о том, чтобы отменить результаты голосования. Вероятно, заявления рассмотрят 26 апреля. Об этом в эфире 24 каналу рассказала одна из инициаторов закона, первый заместитель главы комитета по вопросам культуры и духовности Подоляк

– Эти постановления, действительно, должны быть рассмотрены. Думаю они будут рассмотрены безотлагательно, то есть завтра (26 апреля – 24 канал). Надеюсь и верю, что депутаты не поддержат эти постановления. И после того глава ВРУ будет иметь уже право этот законопроект подписать и направить его к президенту.

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Затем его должен подписать президент. И я надеюсь, что он его не ветирует, потому что все пожелания Администрации действующего президента были учтены при подготовке этого законопроекта ко второму чтению. Поэтому, в принципе, настрой оптимистичный.

– Надеемся, что где-то в середине мая уже этот закон будет опубликован в "Голосе Украины". Сейчас вносятся технико-юридические правки. Уже возвели весь текст в связи с большим количеством этих поправок, над которыми работали практически месяц.

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– Надеюсь, тоже в ближайшее время после обработки юридическим управлением ВРУ, после вычитки и после редактуры он будет опубликован.



Что предусматривает закон о языке – инфографика