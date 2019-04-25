Коли ВРУ розгляне постанови "Опозиційного блоку" проти мовного закону

Наразі закон про мову ще не підписаний Головою ВРУ, тому що представники "Опозиційного блоку" зареєстрували не альтернативний законопроект, а дві постанови ВРУ про те, щоби скасувати результати голосування. Ймовірно, заяви розглянуть 26 квітня. Про це в ефірі 24 каналу розповіла одна з ініціаторів закону, перший заступник голови комітету з питань культури і духовності Ірина Подоляк.

– Ці постанови, дійсно, мають бути розглянуті. Думаю вони будуть розглянуті невідкладно, тобто завтра (26 квітня – 24 канал).

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– Сподіваюся і вірю, що депутати не підтримають ці постанови. І після того Голова ВРУ матиме вже право цей законопроект підписати і скерувати його до президента.

Потім його повинен підписати президент. І я сподіваюся, що він його не заветує, тому що всі побажання Адміністрації чинного президента були враховані при підготовці цього законопроекту до другого читання. Тому, в принципі, настріє є оптимістичний.

– Сподіваємося, що десь всередині травня вже цей закон буде опублікований в "Голосі України". Наразі вносяться техніко-юридичні правки. Вже звели весь текст у зв'язку з великою кількістю цих поправок, над якими працювали практично місяць.

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– Сподіваюся, теж найближчим часом після опрацювання юридичним управлінням ВРУ, після вичитки і після редактури він буде опублікований.



Що передбачає закон про мову – інфографіка

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