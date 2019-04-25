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      Коли ВРУ розгляне постанови "Опозиційного блоку" проти мовного закону

      239 Читать новость на русском
      Ірина Подоляк
      Ірина Подоляк / 24 канал

      Наразі закон про мову ще не підписаний Головою ВРУ, тому що представники "Опозиційного блоку" зареєстрували не альтернативний законопроект, а дві постанови ВРУ про те, щоби скасувати результати голосування. Ймовірно, заяви розглянуть 26 квітня. Про це в ефірі 24 каналу розповіла одна з ініціаторів закону, перший заступник голови комітету з питань культури і духовності Ірина Подоляк.

      – Ці постанови, дійсно, мають бути розглянуті. Думаю вони будуть розглянуті невідкладно, тобто завтра (26 квітня – 24 канал).

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      – Сподіваюся і вірю, що депутати не підтримають ці постанови. І після того Голова ВРУ матиме вже право цей законопроект підписати і скерувати його до президента.

      Потім його повинен підписати президент. І я сподіваюся, що він його не заветує, тому що всі побажання Адміністрації чинного президента були враховані при підготовці цього законопроекту до другого читання. Тому, в принципі, настріє є оптимістичний. 

      – Сподіваємося, що десь всередині травня вже цей закон буде опублікований в "Голосі України". Наразі вносяться техніко-юридичні правки. Вже звели весь текст у зв'язку з великою кількістю цих поправок, над якими працювали практично місяць.

      Читайте також: "Опозиційний блок" заблокував підписання закону про українську мову

      – Сподіваюся, теж найближчим часом після опрацювання юридичним управлінням ВРУ, після вичитки і після редактури він буде опублікований. 

      Що передбачає закон про мову –інфографіка
      Що передбачає закон про мову – інфографіка

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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