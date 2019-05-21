Когда Зеленский сделает первые кадровые назначения

Первые кадровые указы Президента Украины Владимира Зеленского вероятно появятся уже вечером 21 мая. Также глава государства может сегодня назначить главу Администрации Президента.

Об этом рассказал советник Зеленского Андрей Богдан после встречи глав парламентских фракций с президентом.

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Решение относительно того, буду ли я возглавлять администрацию – не принято. Возможно, первые кадровые указы появятся сегодня вечером. Сейчас я являюсь советником по юридическим вопросам Президента Владимира Зеленского,

– отметил он.

Также советник президента рассказал, что Зеленский видит на должности главы Администрации человека с ближайшего окружения, которому он доверяет.

Кроме того, Богдан добавил, что после официального трудоустройства в каком-либо органе будет обязан подать заявление об остановке адвокатской деятельности.

"С того времени закончится моя адвокатская лицензия и я не буду иметь права быть представителем ни одного физического или юридического лица", – сказал он.

Отметим, Андрей Богдан является юристом украинского олигарха Игоря Коломойского.

Кто может возглавить Администрацию Президента? Бизнес-партнер и член команды Владимира Зеленского Сергей Шефир ранее не исключил возможности, что именно он может занять пост главы АП, или еще два человека – юрист Андрей Богдан или председатель партии "Слуга народа" Иван Баканов.

Как прошла инаугурация Зеленского?​

20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского: он официально стал шестым Президентом Украины. На ней присутствовали иностранные дипломаты, народные депутаты, предыдущие президенты и известные украинцы.



Зеленский провозгласил первое обращение к украинскому народу – инаугурационную речь с трибуны парламента. Он вспомнил о намерениях Украины вступить в Евросоюз, о войне и погибших военных на Донбассе и призвал украинских заробитчан возвращаться обратно в страну.



Во время церемонии новый президент призвал народных депутатов принять ряд неотложных законов и освободить от должностей председателя Службы безопасности, генерального прокурора, министра обороны Украины. Также Зеленский заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва.



Через несколько часов после этого Зеленский подписал свой первый указ, которым принял полномочия верховного главнокомандующего Вооруженных сил.

Смотрите видео об инаугурации Владимира Зеленского: