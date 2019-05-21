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      Коли Зеленський зробить перші кадрові призначення

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      Зеленський може зробити перші кадрові рішення ввечері 21 травня
      Зеленський може зробити перші кадрові рішення ввечері 21 травня / president.gov.ua

      Перші кадрові укази Президента України Володимира Зеленського ймовірно з'являться вже ввечері 21 травня. Також глава держави може сьогодні призначити голову Адміністрації Президента.

      Про це розповів радник Зеленського Андрій Богдан після зустрічі голів парламентських фракцій з президентом.

      Читайте також: Якщо Андрій Богдан стане очільником АП: як це вплине на Зеленського

      Рішення щодо того, чи очолюватиму я адміністрацію – не ухвалено. Можливо, перші кадрові укази з’являться сьогодні ввечері. Зараз я є радником з юридичних питань Президента Володимира Зеленського,
      – зазначив він.

      Також радник президента розповів, що Зеленський бачить на посаді голови Адміністрації людину з найближчого оточення, якій він довіряє.

      Окрім того, Богдан додав, що після офіційного працевлаштування в якомусь органі буде зобов'язаний подати заяву про зупинку адвокатської діяльності.

      "З того часу закінчиться моя адвокатська ліцензія і я не матиму права бути представником жодної фізичної чи юридичної особи", – сказав він.

      Зазначимо, Андрій Богдан є юристом українського олігарха Ігоря Коломойського.

      Хто може очолити Адміністрацію ПрезидентаБізнес-партнер і член команди Володимира Зеленського Сергій Шефір раніше не відкинув можливості, що саме він може обійняти посаду глави АП, або ще двоє людей - юрист Андрій Богдан чи голова партії "Слуга народу" Іван Баканов.

      Як пройшла інавгурація Зеленського?20 травня відбулася інавгурація Володимира Зеленського: він офіційно став шостим Президентом України. На ній були присутні іноземні дипломати, народні депутати, попередні президенти та відомі українці.

      Зеленський проголосив перше звернення до українського народу – інавгураційну промову із трибуни парламенту. Він згадав про наміри України вступити у Євросоюз, про війну та загиблих військових на Донбасі та закликав українських заробітчан повертатися назад в країну.

      Під час церемонії новий президент закликав народних депутатів ухвалити низку невідкладних законів та звільнити з посад голову Служби безпеки, генерального прокурора, міністра оборони України. Також Зеленський заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання.

      Через кілька годин після цього Зеленський підписав свій перший указ, яким прийняв повноважень верховного головнокомандувача Збройних сил.

      Дивіться відео про інавгурацію Володимира Зеленського:

       

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Президент України Адміністрація Президента
      Джерело: 24 канал
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