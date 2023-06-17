"Есть конкретный запрос": в ТЦК рассказали, кого будут мобилизовывать этим летом в первую очередь

В Украине идет мобилизация, призвать в ряды ВСУ могут граждан призывного возраста, без права на отсрочку. Однако на сегодняшний день у Минобороны сформировался конкретный запрос. Итак, в первую очередь будут призывать именно эту категорию граждан.

О том, какие квалификации граждан больше нуждаются в армии этим летом рассказал начальник Харьковского областного ТЦК полковник Владимир Арап во время брифинга, информирует 24 Канал.

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Для того чтобы быстро и качественно овладеть разными видами вооружения, которые получила Украина от международных партнеров, многие военные проходят обучение в других государствах или занимаются с иностранными инструкторами на территории Украины.

Поэтому для сотрудничества с зарубежными инструкторами, которые помогают нашим военнослужащим овладевать новейшими видами вооружения нужны специалисты, на высоком уровне говорящие на иностранных языках.

Мобилизация в Украине: главное

Общая мобилизация продлена на 3 месяца, до 18 августа 2023 года. Мобилизации подлежат военнообязанные граждане от 18 до 60 лет, без права на отсрочку.

Во время мобилизации военнообязанных направляют в определенные военные учебные центры и заведения. На местах изучаются морально-деловые качества призывников с целью определения дальнейшей профильной подготовки и распределения по военно-учетным специальностям.

Ни один военнообязанный не может быть призван в воинскую часть в зоне боевых действий, без предварительно пройденной специальной подготовки.

На призывников, владеющих английским, немецким, французским языками, есть большой запрос в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.