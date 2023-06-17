"Есть конкретный запрос": в ТЦК рассказали, кого будут мобилизовывать этим летом в первую очередь

17 июня 2023, 11:11
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В Украине идет мобилизация, призвать в ряды ВСУ могут граждан призывного возраста, без права на отсрочку. Однако на сегодняшний день у Минобороны сформировался конкретный запрос. Итак, в первую очередь будут призывать именно эту категорию граждан.

О том, какие квалификации граждан больше нуждаются в армии этим летом рассказал начальник Харьковского областного ТЦК полковник Владимир Арап во время брифинга, информирует 24 Канал.  

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Для того чтобы быстро и качественно овладеть разными видами вооружения, которые получила Украина от международных партнеров, многие военные проходят обучение в других государствах или занимаются с иностранными инструкторами на территории Украины.

Поэтому для сотрудничества с зарубежными инструкторами, которые помогают нашим военнослужащим овладевать новейшими видами вооружения нужны специалисты, на высоком уровне говорящие на иностранных языках.

Обратите внимание! На призывников, владеющих английским, немецким, французским языками, есть большой запрос в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Мобилизация в Украине: главное

  • Общая мобилизация продлена на 3 месяца, до 18 августа 2023 года. Мобилизации подлежат военнообязанные граждане от 18 до 60 лет, без права на отсрочку.
  • Во время мобилизации военнообязанных направляют в определенные военные учебные центры и заведения. На местах изучаются морально-деловые качества призывников с целью определения дальнейшей профильной подготовки и распределения по военно-учетным специальностям.
  • Ни один военнообязанный не может быть призван в воинскую часть в зоне боевых действий, без предварительно пройденной специальной подготовки.

Автор: Анастасія Лукашевська