Что делать, если на ВВК отправляют принудительно: объяснение юристов
- Граждане могут быть направлены на военно-врачебную комиссию, если отсутствуют актуальные данные об их пригодности к службе.
- Лица, которые получили повестку и считают ее незаконной, могут обжаловать это в судебном порядке.
Согласно закону, граждан могут направлять на военно-врачебную комиссию (ВВК), если в реестре отсутствуют актуальные данные об их пригодности к службе. В то же время эта процедура имеет определенные особенности, которые следует учитывать.
Об этом рассказал адвокат АБ "Романа Сацыка" Ярослав Хливный в комментарии "РБК-Украина".
Кого не отправят на ВВК?
Ярослав Хливный объяснил, что сейчас существует четкий запрет направлять на медосмотр тех, кто находится в процессе оформления отсрочки. Однако есть категории, которые все равно должны явиться к врачам.
По словам адвоката, исключением становятся лица с инвалидностью, а также те, чей срок ограниченной или временной непригодности (6 – 12 месяцев) исчерпался.
Те, у кого срок действия отсрочки не завершился, на медосмотр не направляются, кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту, или были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медосмотр с целью определения их пригодности к военной службе (за исключением тех, которые признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью), или изъявили желание пройти медицинский осмотр самостоятельно,
– подытожил юрист.
На практике часто возникает путаница между лицами, которые имеют бронирование, и теми, кто пользуется отсрочкой от службы. Ярослав Хливный отметил, что это связано с разницей в регулировании этих категорий: забронированные лица обычно ежегодно проходят ВВК, тогда как для тех, кто имеет отсрочку, такой процедуры не предусмотрено.
В случае получения повестки, которую человек считает незаконной, ее можно обжаловать в судебном порядке.
Недавно правительство расширило перечень критически важных предприятий
В список предприятий, имеющих статус критически важных во время войны, добавили новую категорию компаний. Это предприятия, деятельность которых заключается в перевозке военных грузов, обеспечении ремонта, содержании и эксплуатации вооружения и техники, боеприпасов, а также закупки товаров оборонного значения.
Принятое решение должно способствовать непрерывной и стабильной деятельности предприятий, работающих на оборонную сферу и непосредственную поддержку армии. Отныне эти бизнесы могут бронировать своих работников.
Также, по новым правилам, специалисты могут начинать работу даже тогда, когда их статус в военном учете еще не полностью урегулирован. В таком случае предприятие может оформить временное бронирование работника.