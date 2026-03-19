Що робити, якщо на ВЛК відправляють примусово
19 марта, 15:37
Что делать, если на ВВК отправляют принудительно: объяснение юристов

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Граждане могут быть направлены на военно-врачебную комиссию, если отсутствуют актуальные данные об их пригодности к службе.
  • Лица, которые получили повестку и считают ее незаконной, могут обжаловать это в судебном порядке.

Согласно закону, граждан могут направлять на военно-врачебную комиссию (ВВК), если в реестре отсутствуют актуальные данные об их пригодности к службе. В то же время эта процедура имеет определенные особенности, которые следует учитывать.

Об этом рассказал адвокат АБ "Романа Сацыка" Ярослав Хливный в комментарии "РБК-Украина".

Кого не отправят на ВВК?

Ярослав Хливный объяснил, что сейчас существует четкий запрет направлять на медосмотр тех, кто находится в процессе оформления отсрочки. Однако есть категории, которые все равно должны явиться к врачам.

По словам адвоката, исключением становятся лица с инвалидностью, а также те, чей срок ограниченной или временной непригодности (6 – 12 месяцев) исчерпался.

Те, у кого срок действия отсрочки не завершился, на медосмотр не направляются, кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту, или были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медосмотр с целью определения их пригодности к военной службе (за исключением тех, которые признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью), или изъявили желание пройти медицинский осмотр самостоятельно,
– подытожил юрист.

На практике часто возникает путаница между лицами, которые имеют бронирование, и теми, кто пользуется отсрочкой от службы. Ярослав Хливный отметил, что это связано с разницей в регулировании этих категорий: забронированные лица обычно ежегодно проходят ВВК, тогда как для тех, кто имеет отсрочку, такой процедуры не предусмотрено.

В случае получения повестки, которую человек считает незаконной, ее можно обжаловать в судебном порядке.

Недавно правительство расширило перечень критически важных предприятий

  • В список предприятий, имеющих статус критически важных во время войны, добавили новую категорию компаний. Это предприятия, деятельность которых заключается в перевозке военных грузов, обеспечении ремонта, содержании и эксплуатации вооружения и техники, боеприпасов, а также закупки товаров оборонного значения.
     

  • Принятое решение должно способствовать непрерывной и стабильной деятельности предприятий, работающих на оборонную сферу и непосредственную поддержку армии. Отныне эти бизнесы могут бронировать своих работников.
     

  • Также, по новым правилам, специалисты могут начинать работу даже тогда, когда их статус в военном учете еще не полностью урегулирован. В таком случае предприятие может оформить временное бронирование работника.