Про це розповів адвокат АБ "Романа Сацика" Ярослав Хлівний в коментарі "РБК-Україна".

Кого не відправлють на ВЛК?

Ярослав Хлівний пояснив, що наразі існує чітка заборона направляти на медогляд тих, хто перебуває в процесі оформлення відстрочки. Однак є категорії, які все одно мають з'явитися до лікарів.

За словами адвоката, винятком стають особи з інвалідністю, а також ті, чий строк обмеженої або тимчасової непридатності (6 – 12 місяців) вичерпався.

Ті, в кого строк дії відстрочки не завершився, на медогляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом, або були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медогляд з метою визначення їх придатності до військової служби (за винятком тих, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю), або виявили бажання пройти медичний огляд самостійно,

– підсумував юрист.

На практиці часто виникає плутанина між особами, які мають бронювання, та тими, хто користується відстрочкою від служби. Ярослав Хлівний зазначив, що це пов'язано з різницею в регулюванні цих категорій: заброньовані особи зазвичай щороку проходять ВЛК, тоді як для тих, хто має відстрочку, такої процедури не передбачено.

У разі отримання повістки, яку людина вважає незаконною, її можна оскаржити в судовому порядку.

