Про це розповів адвокат АБ "Романа Сацика" Ярослав Хлівний в коментарі "РБК-Україна".
Кого не відправлють на ВЛК?
Ярослав Хлівний пояснив, що наразі існує чітка заборона направляти на медогляд тих, хто перебуває в процесі оформлення відстрочки. Однак є категорії, які все одно мають з'явитися до лікарів.
За словами адвоката, винятком стають особи з інвалідністю, а також ті, чий строк обмеженої або тимчасової непридатності (6 – 12 місяців) вичерпався.
Ті, в кого строк дії відстрочки не завершився, на медогляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом, або були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медогляд з метою визначення їх придатності до військової служби (за винятком тих, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю), або виявили бажання пройти медичний огляд самостійно,
– підсумував юрист.
На практиці часто виникає плутанина між особами, які мають бронювання, та тими, хто користується відстрочкою від служби. Ярослав Хлівний зазначив, що це пов'язано з різницею в регулюванні цих категорій: заброньовані особи зазвичай щороку проходять ВЛК, тоді як для тих, хто має відстрочку, такої процедури не передбачено.
У разі отримання повістки, яку людина вважає незаконною, її можна оскаржити в судовому порядку.
Нещодавно уряд розширив перелік критично важливих підприємств
До списку підприємств, що мають статус критично важливих під час війни, додали нову категорію компаній. Це підприємства, діяльність яких полягає в перевезенні військових вантажів, забезпеченні ремонту, утриманні та експлуатації озброєння й техніки, боєприпасів, а також закупівлі товарів оборонного значення.
Ухвалене рішення має сприяти безперервній та стабільній діяльності підприємств, які працюють на оборонну сферу та безпосередню підтримку армії. Відтепер ці бізнеси можуть бронювати своїх працівників.
Також, за новими правилами, фахівці можуть розпочинати роботу навіть тоді, коли їхній статус у військовому обліку ще не повністю врегульований. У такому випадку підприємство може оформити тимчасове бронювання працівника.