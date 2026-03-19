Об этом рассказал адвокат АБ "Романа Сацыка" Ярослав Хливный в комментарии "РБК-Украина".

Кого не отправят на ВВК?

Ярослав Хливный объяснил, что сейчас существует четкий запрет направлять на медосмотр тех, кто находится в процессе оформления отсрочки. Однако есть категории, которые все равно должны явиться к врачам.

По словам адвоката, исключением становятся лица с инвалидностью, а также те, чей срок ограниченной или временной непригодности (6 – 12 месяцев) исчерпался.

Те, у кого срок действия отсрочки не завершился, на медосмотр не направляются, кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту, или были признаны ограниченно годными и не проходили повторный медосмотр с целью определения их пригодности к военной службе (за исключением тех, которые признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью), или изъявили желание пройти медицинский осмотр самостоятельно,

– подытожил юрист.

На практике часто возникает путаница между лицами, которые имеют бронирование, и теми, кто пользуется отсрочкой от службы. Ярослав Хливный отметил, что это связано с разницей в регулировании этих категорий: забронированные лица обычно ежегодно проходят ВВК, тогда как для тех, кто имеет отсрочку, такой процедуры не предусмотрено.

В случае получения повестки, которую человек считает незаконной, ее можно обжаловать в судебном порядке.

