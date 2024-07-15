Какие категории работников могут рассчитывать на бронирование от мобилизации
15 июля 2024, 06:47Читати новину українською
Граждане Украины могут получить бронирование от мобилизации, однако, на все. В июне Кабмин принял новое постановление.
Так, какие именно работники могут рассчитывать на бронирование от мобилизации, передает 24 Канал.
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Кого могут забронировать от мобилизации
В июне Кабинет Министров принял постановление, которое вносит изменения в порядок бронирования военнообязанных работников, утвержденный в январе 2023 года.
На бронирование от мобилизации могут рассчитывать граждане, которые работают:
- в органах государственной власти и других государственных органах, органах местного самоуправления;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований в особый период;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;
- в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях членом, участником или наблюдателем, в которых является Украина, согласно заключенным международным договорам;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством.