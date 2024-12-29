Кто из мужчин не подлежит мобилизации: полный перечень категорий

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако не все категории подлежат призыву на службу.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Кто не подлежит мобилизации

Вопрос призыва на службу регулируется действующим Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Так, во время военного положения все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы.

Однако, до 25 лет мужчин не могут мобилизовать принудительно. Такая категория военнообязанных может присоединиться к войску только по собственному желанию на контрактную службу или в случае, если человек закончил военную кафедру или проходил срочную службу в армии.

Мужчины после 60 лет полностью освобождены от призыва на службу. Эта категория мужчин также не имеет ограничений по выезду за границу.

Также не подлежат мобилизации военнообязанные, которые:

имеют отсрочку (согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации");

имеют бронирование (согласно статье 25 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации");

непригодны к несению военной службы (согласно положению приказа Минобороны №402);

исключены с воинского учета.

Важно! Снятие с воинского учета и исключение – это разные процессы. Если снять человека с воинского учета, то со временем его могут поставить снова. В то же время после исключения человека не могут снова поставить на воинский учет.

Не могут быть мобилизованы и те, кто имеет противопоказания по состоянию здоровья. Впрочем, для этого нужно иметь заключение ВВК.