Кого Путин считает своим настоящим врагом: в НАТО ответили

Россия ведет полномасштабную войну против Украины уже почти два года. Войска Путина потерпели стратегическое поражение, однако не останавливаются.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время выступления в Европарламенте заявил, что Владимир Путин допустил стратегическое поражение во время полномасштабного вторжения в Украину, поскольку два нейтральных государства сблизились с НАТО. Кроме того, Альянс приблизился к достижению расходов на оборону – почти 20 членов НАТО выделили 2% от ВВП на эти цели, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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НАТО усиливается

По словам Джоанэ, после начала полномасштабной войны в Украине восточный фланг НАТО усилился. В частности, Финляндия уже присоединилась к НАТО, в то время, как Швеция ожидает финальное согласование от Венгрии.

Тот факт, что две нейтральные страны, такие как Швеция и Финляндия, решили присоединиться к НАТО, сам по себе является огромным стратегическим поражением для российских интересов и ее имперских бесконечных амбиций,

– сказал Мирча Джоанэ.

Заместитель Йенса Столтенберга добавил, что почти 20 государств-членов Альянса увеличили свои военные расходы до 2% от ВВП. Джоанэ отметил, что в прошлом году таких результатов достигли лишь 9 членов Альянса. Он отметил, что члены Альянса прилагают усилия, потому что война вернулась в Европу и нужно быть готовыми к любому сценарию развития событий.

Кого Путин считает своим настоящим врагом

Мирча Джоанэ также заявил, что война в Украине может затянуться надолго. Он призвал союзников помочь Украине одержать победу и отметил, что Путин считает своим врагом Запад, а не Украину.

Заместитель Йенса Столтенберга ответил на заявление Путина, который призвал Запад прекратить помощь Украине для завершения войны. Мирча Джоанэ отметил, что войну легче завершить той стране, которая ее начала, а именно России.

Говоря о долгосрочной стратегии, я думаю, что лучшая стратегия – это помочь Украине победить в этой войне, и я думаю, что это будет долгая и сложная война,

– сказал Джоанэ.

Он добавил, что для членов Альянса недостаточная помощь Украине стала бы серьезной стратегической и политической ошибкой, а также своеобразным "приглашением" для подобных агрессивных сил в Европе и мире.

Каким будет завершение войны

Отвечая на вопрос, каким будет завершение войны, Мирча Джоанэ заявил, что не знает. Впрочем, отметил, что Россия будет оставаться агрессивной еще долгие годы.

По его словам, подтверждением этому служит "комедия" с переизбранием Путина.

Он добавил, что агрессивные инстинкты России выходят за пределы Украины, и Путин называет своим врагом Запад, а не Украину. Заместитель Столтенберга призвал союзников обратить на это внимание.