Это проверка: что стоит за хаотичными назначениями в команде Трампа

47-й президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января 2025 года, формирует новую команду. Некоторые кандидатуры на влиятельные должности довольно странные из-за своей сомнительной репутации, однако они являются абсолютно преданными Трампу.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Владимир Фесенко, выразив мнение, что сейчас, как это было и перед первым президентством Трампа, будет наблюдаться определенная хаотичность в его действиях.

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Интриги внутри республиканской партии

Политолог считает, что если чиновники, которым Трамп будет давать определенные поручения, не будут их выполнять, он легко их будет менять. Сейчас, по словам Фесенко, он выдвигает неоднозначные кандидатуры, чтобы устроить так называемое тестирование сенаторов.

"Это делается специально для того, чтобы проверить сенаторов-республиканцев на лояльность Трампу. Это будет проверка для тех, кто не поддержит его кандидатуры, для него не проблема будет выдвинуть других. Это будет тест на лояльность именно сенаторов. Поэтому это внутренние соревнования, политические маневры, интриги внутри Республиканской партии", – объяснил Фесенко.

У республиканцев разные позиции, поэтому Трамп маневрирует

Политолог отметил, что вряд ли Трамп своими кадровыми назначениями хочет отражать общественные настроения американцев. Вот Зеленский пытается это делать, а у Трампа с этим сложнее. Ведь, по словам политолога, в США сейчас есть определенный раскол и недавние президентские выборы это подтвердили.

Трамп, на чем подчеркнул политолог, отражает настроения лишь части американского общества, ориентировочно его половины. У республиканцев это ярко отображается, у них есть проукраинское крыло, которое выступает не только за поддержку Украины, а и ее усиление, предоставление ВСУ больше оружия.

В прошлом созыве Палаты представителей руководители основных комитетов по вопросам внешней политики, обороны, разведки были как раз республиканцы. Они критиковали за недостаточную поддержку Украины администрацию Байдена,

– напомнил Фесенко.

Но есть и другое крыло – прямо противоположное, которое против поддержки Украины, представители которого считают, что надо забыть о Европе и заботиться только о проблемах США.

А есть и те, кто считают, что приоритет – это Китай. Поэтому Трамп, по словам политолога, сейчас маневрирует между различными позициями, в том числе и по Украине.

Но он понимает, что Украина – непростой объект, он с этим уже имел дело, поэтому надо будет работать взвешенно и осторожно. В этом случае простые решения не сработают,

– подытожил Фесенко.

Напомним, на должность главы Пентагона Трамп выдвинул кандидатуру бывшего военного и ведущего FoxNews Пита Хегсета. В 2017 году полиция расследовала дело о вероятном сексуальном насилии с его стороны. На должность генерального прокурора Трамп предлагает Мэтта Гетца, в отношении которого 2 года длилось расследование, его обвиняли в сексуальных отношениях с несовершеннолетней.

На должности пресс-секретаря Белого дома Трамп хочет видеть 27-летнюю Каролайн Ливитт, которая станет самой молодой на этой должности в истории Белого дома с 1969 года. А Тулси Габбард предлагается стать главой Национальной разведки США. После начала полномасштабного вторжения России в Украину она заявила, что Кремль спровоцировали на это США и НАТО.