Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Володимир Фесенко, висловивши думку, що зараз, як це було і перед першим президентством Трампа, буде спостерігатись певна хаотичність в його діях.

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Інтриги всередині республіканської партії

Політолог вважає, що якщо посадовці, яким Трамп даватиме певні доручення, не будуть їх виконувати, він легко їх змінюватиме. Нині, зі слів Фесенка, він висуває неоднозначні кандидатури, аби влаштувати так зване тестування сенаторів.

"Це робиться спеціально для того, щоб перевірити сенаторів-республіканців на лояльність Трампу. Це буде перевірка для тих, хто не підтримає його кандидатури, для нього не проблема буде висунути інших. Це буде тест на лояльність саме сенаторів. Тому це внутрішні змагання, політичні маневри, інтриги всередині Республіканської партії", – пояснив Фесенко.

У республіканців різні позиції, тому Трамп маневрує

Політолог зауважив, що навряд чи Трамп своїми кадровими призначеннями хоче віддзеркалювати суспільні настрої американців. От Зеленський намагається це робити, а у Трампа з цим складніше. Адже, зі слів політолога, в США зараз є певний розкол і нещодавні президентські вибори це підтвердили.

Трамп, на чому наголосив політолог, відображає настрої лише частини американського суспільства, орієнтовно його половини. У республіканців це яскраво відображається, в них є проукраїнське крило, яке виступає не лише за підтримку України, а і її посилення, надання ЗСУ більше зброї.

У минулому скликанні Палати представників керівники основних комітетів з питань зовнішньої політики, оборони, розвідки були як раз республіканці. Вони критикували за недостатню підтримку України адміністрацію Байдена,

– нагадав Фесенко.

Але є й інше крило – прямо протилежне, яке проти підтримки України, представники якого вважають, що треба забути про Європу і піклуватися тільки про проблеми США.

А є й ті, хто вважають, що пріоритет – це Китай. Тому Трамп, зі слів політолога, зараз маневрує між різними позиціями, зокрема й щодо України.

Але він розуміє, що Україна – непростий об'єкт, він з цим вже мав справу, тому треба буде працювати виважено й обережно. В цьому випадку прості рішення не спрацюють,

– підсумував Фесенко.

Нагадаємо, на посаду очільника Пентагона Трамп висунув кандидатуру колишнього військового і ведучого FoxNews Піта Гегсета. У 2017 році поліція розслідувала справу щодо ймовірного сексуального насильства з його боку. На посаду генерального прокурора Трамп пропонує Метта Гетца, щодо якого 2 роки тривало розслідування, його звинувачували у сексуальних стосунках з неповнолітньою.

На посаді речниці Білого дому Трамп хоче бачити 27-річну Каролайн Лівітт, яка стане наймолодшою на цій посаді в історії Білого дому з 1969 року. А Тулсі Габбард пропонується стати головою Національної розвідки США. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона заявила, що Кремль спровокували на це США і НАТО.