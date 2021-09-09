Кого украинцы обвиняют в завершении строительства "Северного потока-2"

О невыгодном для Украины российском газопроводе "Северный поток-2" знают только 50% наших граждан. 41% из них считает, что Киев не имел никаких шансов остановить кремлевский проект.

Отношение украинцев к "Северному потоку-2"

О строительстве российского газопровода меньше знает украинская молодежь. Только 26% людей в возрасте 18 – 29 лет слышали о скандальной трубе.

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Наиболее осведомлены в теме строительства "Северного потока-2" люди от 60 лет.

В каких регионах больше всего интересуются строительством газопровода

Центр – 54% опрошенных;

Юг – 52%;

Восток – 49%;

Запад – 45%.

26% опрошенных считают, что ответственными за то, что Украина не смогла остановить "Северный поток-2" является и президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко.

В то же время ответственность только на лидера "Слуги народа" возлагают только 3% украинцев, а на Порошенко, при каденции которого и началось строительство – 20%



Кого считают ответственным за то, что Украина не остановила "Северный поток-2" / Скриншот

Коротко о "Северном потоке-2"

Россия уже завершает строительство газопровода, по которому будет транспортировать газ в Германию в обход Украины. По данным Bloomberg, трубу запустят уже 1 октября.

В июле президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель согласовали общую позицию по "Северному потоку-2". Она предусматривает санкции в случае агрессии России.

В то же время в "Нафтогазе" уверены, что Россия будет использовать газ как оружие против Украины, это будет подрывать нашу безопасность.