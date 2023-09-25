Поджог в приюте "Котохата" в Киеве: в полиции открыли еще одно производство
Источник:Полиция Киева
В Киеве вечером 23 сентября возник пожар в приюте "Котохата", в результате чего погибли и пострадали животные. В настоящее время в полиции Киева открыли еще одно уголовное производство по этому делу.
В частности, новое производство будет касаться жестокого обращения с животными. В настоящее время по делу о пожар в "Котохате" еще продолжается досудебное расследование.
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В полиции открыли новое производство по "Котохате"
Правоохранители отметили, что во время пожара в приюте для кошек в Голосеевском районе города погибли 7 животных. Полицейские устанавливают все детали происшествия.
Следователи Голосеевского управления полиции начали расследование по умышленному уничтожению или повреждению имущества, повлекшему тяжкие последствия, а также по жестокому обращению с животными,
– сказали в полиции.
Когда правоохранители выявят преступников, а их причастность к пожару в приюте докажут в суде, этим лицам может грозить лишение свободы на срок от 3 до 18 лет лишения свободы.
Напоследок в полиции Киева отметили, что по предварительным данным в приюте находились около 60 кошек, 7 из которых погибли в результате пожара, а другие с ожогами доставлены в ветеринарную клинику.
Что известно о пожаре в приюте "Котохата"
- Поздним вечером 23 сентября в киевском приюте "Котохата" произошел масштабный пожар. На этот инцидент оперативно отреагировали многие пожарные, спасатели и неравнодушные граждане.
- Впоследствии стало известно, что семь котиков погибли в разрушительном пожаре. Несколько других животных получили ожоги и были срочно доставлены в ветеринарную клинику, чтобы смягчить последствия катастрофического пожара.
- В конце концов, волонтеры, которые помогают в приюте "Котохата", предположили, что причиной недавнего пожара мог быть поджог. Они выразили обеспокоенность тем, что такие действия происходят в европейской стране, назвав их недопустимыми.
- Кроме того, ветеринарный врач реанимационного отделения Юрий Гапусенко рассказал, что животные получили ожоги и ранения. Да, пять кошек в тяжелом состоянии доставили в ветеринарную клинику.