Призвала уничтожать украинцев: СБУ задержала киевскую чиновницу

В столице действовала прокремлевская агитаторша. Она хранила дома рубли и советскую символику.

Об этом рассказали 27 сентября в Службе безопасности Украины. Отметили, что через соцсети женщина оправдывала военные преступления россиян.

СБУ задержала российского агента, который наводил удары дронов-камикадзе в Одесской области.

"По данным контрразведки СБУ, вражеской приспешницей является чиновник одного из столичных Центров предоставления административных услуг, которая после начала полномасштабного вторжения создала в соцсети собственный фейковый аккаунт", — отметили в СБУ.

Как действовала подозреваемая

Женщина создала аккаунт под псевдонимом "Алена Донская". Там призвала украинцев захватывать власть и поддерживать новую оккупационную власть. Кроме того, она оправдывала преступления врагов. В частности, обстрелы украинских городов и убийства мирных жителей.

"Информприводы" брала из пропагандистских ресурсов россии. На интернет-странице агитаторши стражи порядка зафиксировали 25 эпизодов, которые по заключению комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы создают угрозу государственной безопасности Украины", – сказали в ведомстве.



Одно из сообщений коллаборантки / Скриншот СБУ

Что писала подозреваемая / Скриншот СБУ

Сотрудники СБУ провели следственные действия и получили доступ к компьютерной технике и гаджетам злоумышленницы. Ей сообщили о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти;

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам;

изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического (нацистского) тоталитарных режимов;

отрицание вооруженной агрессии россии против Украины, глорификация ее участников.

Кстати Лубинец составил список кремлевских "наблюдателей" за "референдумами" и передал его СБУ и МИД

Какое положение дел сейчас

По информации Офиса генпрокурора, во время обысков обнаружили коммунистическую символику, георгиевские ленты и большое количество российских рублей. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Обратите внимание – еще одно разоблачение от СБУ: смотрите видео