Нарушение прав человека со стороны ТЦК: в 2025 году количество обращений возросло, – Лубинец

Дмитрий Лубинец отметил, что фиксируется рост количества случаев нарушения прав человека со стороны представителей ТЦК. При этом характер нарушений постоянно меняется.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение омбудсмена в телеграмме.

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Жалоб на нарушения со стороны ТЦК стало больше

Омбудсман указал, что в 2025 году возросло количество обращений и освещенных в медиа случаев нарушений прав во время мобилизационных мероприятий со стороны работников ТЦК. Он добавил, что эта тенденция сохраняется.

"Всего за эти 2,5 месяца мы получили более 40 индивидуальных обращений о нарушениях на Харьковщине: недопуск адвокатов, применение силы, оружия и других спецсредств, непринятие документов и другие нарушения", – рассказал Лубинец.

По его словам, каждый такой случай не остается без должного внимания: "я и моя представительница в Харьковской области безотлагательно реагируем на такие инциденты, чтобы обеспечить соблюдение прав человека", – добавил он.

Лубинец отметил, что в последнее время в медиа размещены не менее 3 видео, где велосипедистов сбивают машиной и потом люди в форме применяют силу и этих велосипедистов помещают в машины.

Подчеркну, что такие действия недопустимы и требуют реагирования,

– подчеркнул омбудсмен.