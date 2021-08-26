Количество погибших американцев в результате взрывов в Кабуле возросло до 10
26 августа 2021 , 21:19Читати новину українською
Источник:Fox News
Возле аэропорта Кабула прогремели мощные взрывы. Пострадали многие. По официальной информации, говорится о по меньшей мере 10 жертвах среди военных США.
Такую информацию в эфире телеканала Fox News сообщили американские чиновники. Они уточнили, что возле аэропорта Кабула погибли морские пехотинцы и солдаты из США.
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В официальном сообщении также заявили, что в результате взрыва ранены десятки американских военнослужащих. При этом, точное количество пока не называли.
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